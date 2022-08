Kinosommer in Zwiefalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Na ja, zugegeben das Wetter war schon besser (aber auch schon schlechter). Aber viele Kino- und Schwimmbadfans ließen sich von den negativen Wetterprognosen nicht abhalten und verbrachten zwei unterhaltsame Abende bei sehenswerten Filmen im Zwiefalten Höhenfreibad. Am 28. Juli gab es „Der Junge muss an die frische Luft“ und am 29. Juli „Rocketman“ zu sehen.

Wie immer kredenzten die Schwimmbadfreunde leckere Cocktails und frisches Popcorn und Erika Bayer vom Kiosk hatte eine besondere Kino-Speisekarte zusammengestellt. Vor den Filmen wurde jeweils der Jubiläumsfilm mit interessanten Fotos seit der Einweihung des Freibades gezeigt. In diesem Film ist vieles von den Anfängen bis heute enthalten, es gibt Autoschlangen bis ins Ort zu sehen, Jubiläen mit tausenden Badegästen, Schwimmbadfeste mit riesigen Bühnen und Bars, Yoga-Impressionen und noch viel mehr.

Die Schwimmbadfreunde bleiben nicht untätig, am 13. August sind sie mit ihrem legendären Dennetestand beim Vespermarkt in Zwiefalten dabei und freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Wie immer kommen auch hier alle Einnahmen dem Höhenfreibad zugute.