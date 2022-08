In Riedlingen stehen Kinoabende unter freiem Himmel an

Kinoabende unter freiem Himmel bietet der Riedlinger Kinoverein am kommenden Wochenende, 19. und 20. August. Am Freitag kann beim neuen Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ herzhaft gelacht werden und am Samstag läuft der Musikfilm „Respect“, eine bewegende Geschichte über die große Soulsängerin Aretha Franklin.

Beliebteste Filme machen das Rennen

Der Kinoverein ist in diesem Jahr mit seinem Open Air eine Woche später dran als gewöhnlich. Das habe verschiedene Gründe, so Karin Fischer vom Kinoverein. Unter anderem sei es dann auch etwas früher dunkel, was der Open-Air-Veranstaltung durchaus zuträglich ist. Die Filmstarts sind geplant mit Einbruch der Dämmerung, etwa gegen 21.30 Uhr. Bei der Filmauswahl hat der Kinoverein Wert darauf gelegt, dass die Filme „relativ neu sind und die Menschen ansprechen“, sagt Karin Sauter. Im Kinoverein gibt es eigens eine Filmauswahl-Gruppe, die verschiedene Vorschläge unterbreitet. Jedes Gruppenmitglied darf zwei Kreuze an seine Lieblingsfilme machen. Die Filme, die dann die meisten Kreuze bekommen, machen das Rennen.

Kommissar soll Gefühle zeigen

Mit dem neuen Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ hat der Kinoverein einen brandneuen Film ausgesucht. Nach den großen Erfolgen der Vorgängerfilme Sauerkrautkoma, Leberkäsjunkie und Kaiserschmarrndrama geht die Kultkrimireihe der Autorin Rita Falk nun mit dem Guglhupfgeschwader in die achte Kinorunde. Diesmal hat Franz Eberhofer zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu alle Hände voll zu tun – und soll dabei auch noch Gefühle zeigen ... Warum in Niederkaltenkirchen plötzlich das Lottofieber ausbricht und nebenbei nicht nur die Guglhupfe der Oma in Gefahr sind, erfahren die Eberhofer-Fans am Freitagabend in der Riedlinger Fußgängerzone. Neben den Schauspielern Sebastian Brezzel und Lisa Maria Potthoff sind Enzi Fuchs, Eisi Gulp und Gerhard Wittmann dabei, die inklusive explosivem Saustall-Showdown an Eberhofers Seite stehen.

Jennifer Hudson spielt Aretha Franklin

Für Samstag hat der Kinoverein „Respect“, der Einblicke in das bewegte Leben von Aretha Franklin und in den Entstehungsprozess ihrer ersten Hits gibt, ausgewählt. Der Film bietet reichlich Musik der „Queen of Soul“, und mit Jennifer Hudson hat man eine geradezu ideale Besetzung gefunden. Erste Bekanntheit erlangte sie 2004 in der Sendung „American Idol“, wäre aber sicher auch ohne Castingshow-Teilnahme ihren Weg gegangen. So ergatterte sie nur zwei Jahre später einen Oscar als beste Nebendarstellerin in „Dream Girls“, ebenfalls ein Musikfilm, der mit einigen Freiheiten die Geschichte des weiblichen Soultrios The Supremes nacherzählt. Für „Respect“ bringt Hudson jedenfalls die Stimme und die Persönlichkeit mit, um Franklin gerecht zu werden. Denn die ist vor allem in den USA viel mehr als nur eine legendäre Sängerin. Sie ist auch eine Bürgerrechts-Ikone.

Schon in frühen Jahren begeisterte Aretha Franklin mit ihrer Stimme und zog die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Im Kirchenchor ihres Vaters C.L. Franklin (im Film: Forest Whitaker) singt das begabte Mädchen mit Engagement und Seele und bringt die Herzen der Menschen zum Schmelzen. Ihre Musikkarriere, die in bescheidenen Verhältnissen startete, entfaltet sich mehr und mehr zu einem realen Traum, den sie mit 18 Jahren mit einem Plattenvertrag bei einem Label besiegelt. Fortan stehen Aretha alle Türen zum Musik-Olymp offen. Für Aretha ist der Ruhm jedoch nicht nur die Erfüllung eines lang gehegten Traumes, sondern auch die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben.

Denn ihr Leben war auch gekennzeichnet von einem Vater, der ein herrschsüchtiger Patriarch und notorischer Fremdgänger war, sodass Arethas Mutter (Audra McDonald) sich schließlich von ihm getrennt hat. Ihr plötzlicher Tod kurz vor dem zehnten Geburtstag der Tochter hinterließ tiefe Wunden. Noch einschneidender war, dass Franklin mit gerade einmal zwölf Jahren ihr erstes Kind bekam und bereits zwei Jahre darauf ein weiteres. Diese für den Zuschauer kaum vorstellbare Zeit lässt Regisseurin Liesl Tommy in ihrem Spielfilmdebüt weitgehend im Dunkeln und überspringt die folgenden Jahre fast völlig. Die Vaterschaft der beiden Kinder bleibt im Dunklen. Als Bürgerrechtsaktivistin nutzt Franklin ihre Reichweite und macht auf die Missstände in der Rassendiskriminierung aufmerksam. Ein Zeichen, das nicht allen Anhängern und Fans zusagt. Aber für Aretha ist dies mehr als nur eine Herzensangelegenheit.

Film mit Überlänge

Die bewegende Geschichte der Queen of Soul habe den Kinoverein inspiriert, den Film im Open Air Kino zu zeigen, sagte Karin Sauter. Und mit fast zweieinhalb Stunden Länge bekommen die Besucher jede Menge Film geboten. Wer sich den besten Platz sichern will, kann ab 19.30 Uhr einen der 300 zur Verfügung stehenden Stühle „reservieren“. „Einfach kommen und die Jacke, eine Decke oder ein Sitzkissen drauf legen und der Platz ist reserviert“, sagt Karin Sauter. Das habe in den vergangenen Jahren immer sehr gut funktioniert. Bis zum Filmbeginn gegen 21.30 Uhr können die Zuschauer bereits Getränke im Lichtspielhaus ordern oder auch noch etwas essen.

Der Eintritt kostet pro Karte 9 Euro, ermäßigt mit der SZ-Abokarte 8 Euro. Bei Regen findet die Filmvorführung im Kinosaal statt.