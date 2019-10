Kinderchor an derGraf-Musikschule

Buben und Mädchen, die gerne in einem Kinderchor singen wollen, erhalten seit diesem Schuljahr in der Conrad Graf-Musikschule Gelegenheit dazu. Das Chorangebot wendet sich an Grundschulkinder und es gibt zwei Unterrichtstage: montags von 14.40 bis 15.25 und dienstags von 14.45 bis 15.30 Uhr. Den Unterricht erteilt Laura Schafranek. Die Musikpädagogin studierte als Hauptfächer Gesang, Chorleitung und Singen mit Kindern. „Gemeinsames Singen und Bewegen macht doppelt Spaß, ist gesund und fördert die Entwicklung von Kindern“, betont sie. Im Vordergrund stehen das Erlernen von Liedern sowie Rhythmus- und Bewegungsspiele. Mit Stimmbildungsgeschichten und Kanons in kindgerechter Tonlage will die Chorleiterin auch einen leichten Einstieg in die Mehrstimmigkeit ermöglichen.

Nähere Auskünfte erteilt Laura Schafranek unter der Handy-Nummer 015739306185. Anmeldungen