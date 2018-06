Kinderbilder von Albert Burkart

Eine ganz besondere Führung durften die Teilnehmer einer Kunstfahrt des Kunstkreises 84 im Biberacher Museum erleben. Kurator Dr. Uwe Degreif lud die Riedlinger nicht nur zum Betrachten der Bilder ein, sondern befragte sie und forderte sie zu eigenen Stellungnahmen auf.

Zunächst aber ging Degreif auf die Entstehung der Ausstellung ein. Die Kindheit in Oberschwaben in einem Zeitraum von 200 Jahren darzustellen, war seine ursprüngliche Idee. Doch als er sich näher mit dem Thema befasste, sei er zu der Erkenntnis gekommen, dass es „nicht ein einziges Bild bäuerlicher Kinder“ gebe. Somit habe man den höchsten Anteil der Kinder in der Region nicht abdecken können. Also nannte er die Ausstellung „Kinder“ und entdeckte „Dinge, die ich gar nicht gesucht hatte“.

Die Ausstellung präsentiert 90 Darstellungen, die in zwölf Gruppen unterteilt sind. Die Riedlinger freuten sich, bei dem ersten Bild gleich einem ihnen vertrauten Künstler zu begegnen: Albert Burkart und seinen Ball spielenden Kindern, 1933 entstanden, in einer Zeit, als Bewegung eingefangen wurde.

Zunächst aber waren es die Porträts, denen die Aufmerksamkeit galt. Gemeinsam wurden die Unterschiede bei den adeligen Geschwistern heraus gearbeitet. Das Mädchen vor rosa Hintergrund in einem Innenraum, hübsch zurecht gemacht, mit Blumen in den Händen. Im Gegensatz zu ihrem Bruder schaut sie den Betrachter nicht direkt an. Er befindet sich offensichtlich im Freien, hat ein Fernrohr in der Hand. Während er der Wissenschaft zugeordnet wird, scheint dem Mädchen die frühe Heirat und Unterwerfung beschieden. Sie wirkt – obwohl im gleichen Alter auf die Leinwand gebracht – viel erwachsener als er.

„Jugend gab es noch nicht“, urteilt Degreif. Bis sieben/acht Jahre durfte man Kind sein, danach galten die Buben und Mädchen als arbeitsfähig. Auf einem Bild von Anton Braith steht ein Schaf im Mittelpunkt, das Hütekind barfuß und in zerschlissenen Kleidern. Und wieder ein Burkart, ein Junge im Stil der neuen Sachlichkeit gemalt, seine Befindlichkeit ausdrückend. 1926 ist das Bild entstanden.

Teils verstörend wirken die Bilder, die Ende des 20. Jahrhunderts gemalt wurden. Märchen, vor allem aber die eigene Kindheit verarbeitend.

Der Kurator will von den Kunstinteressierten, von denen viele selber malen, wissen, worin sich die Darstellungen von Maria mit dem Jesus-Kind und dem Gemälde einer Frau und ihrem Sohn unterscheiden. Die Farben werden herausgearbeitet, die Nacktheit des Jesus-Kindes, sein frühes Alter im Gegensatz zu jenem von Hans-Peter Kneer, den sein 1879 in Uttenweiler geborener Vater Konrad Kneer 1941 mit seiner Mutter Barbara in strengen dunklen Tönen verewigt hat. Maria trägt das Kind immer am Herzen, erfahren sie. Und wie ist das bei der Skulptur von der in Riedlingen geborenen Künstlerin Maria Stapp? Mutter und Kind oder Madonna, will der Kurator wissen. Er weist auf den Schleier als Zeichen der Keuschheit hin. Maria also?

Zur Kategorie „Langeweile“ zählt Degreif Kinder, deren Blick uninteressiert wirkt. Krankheit und Tod ist eine andere überschrieben. Im 19. Jahrhundert wurden verstorbene Kinder zur Erinnerung gemalt, zum Teil schon aufgebahrt. Dann die Bürgerkinder. Von ihnen gibt’s keine Porträts, sie wurden im Kreise der Familie dargestellt und zwar der Großfamilie. Bereits verstorbene Großeltern tauchen als Porträts an der Wand auf.

Schließlich die zeitgenössische Kunst, in denen Biografien zur Bildquelle werden. Bilder ohne Titel, die zu Assoziationen des Betrachters führen sollen. Degreif zeigt sich überzeugt davon, dass die digitale Kunst zu Veränderungen führen wird, doch es werde auch noch „sehr viel gemalt“.

Drei Jahre hat er sich mit der Ausstellung beschäftigt, berichtet er der Gruppe aus Riedlingen. Geöffnet ist sie noch bis 2. April.