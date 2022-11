Kinder- und Jugendschutz vor Risiken im Internet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut gefüllt war die Aula am 15. November in der Geschwister-Scholl-Realschule in Riedlingen. Rund 40 Eltern der Realschule und Gemeinschaftsschule folgten der Einladung des Schulsozialarbeiters Fabian Halbherr zum Elternabend Medienprävention. Alexander Schmitt vom Polizeipräsidium Ulm konnte als Medienexperte detaillierte Auskunft zu den Medienwelten von Kindern und Jugendlichen geben, insbesondere zu den Themenfeldern soziale Netzwerke, Kinderpornografie, jugendgefährdende Inhalte und digitale Spiele. Im Kern geht es dem Experten stets darum, den Erziehungsauftrag der Eltern ins Bewusstsein zu rufen. „Sie dürfen nicht wegschauen, sondern thematisieren Sie gemeinsam mit ihrem Kind sensible Inhalte auf TikTok, Instagram und WhatsApp und seien Sie wachsam, welche Videos Kinder und Jugendliche auf YouTube konsumieren“, so der Referent.

Vor allem „Let´s Plays“, also das Zuschauen kommentierter Videospielaufnahmen anderer Personen, beinhalten oftmals gewaltverherrlichende Inhalte und derbe Kommentare. Teilweise fassungslos waren die Eltern, dass überhaupt solch gewaltintensive Videospiele auf dem Markt frei erhältlich sind.

Der Zugang zu Medien hat nicht nur Schattenscheiten, denn auch YouTube bietet eine Vielzahl an Tutorials, welche eine Art Nachhilfe per Mausklick darstellen und das Lernen erleichtern. Jedoch bringt gerade der unbegrenzte Zugang zu sozialen Medien und eine hohe Bildschirmzeit große Risiken mit sich. Deshalb sehen sich die Geschwister-Scholl-Realschule und die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule in der Pflicht, nicht nur die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, sondern auch den Eltern die Möglichkeit zu bieten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Bleiben Sie informiert und seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie als Vorbild Einfluss auf die Medienkompetenz ihrer Kinder haben“, appellierte der erfahrene Polizist an die Eltern.

Der Kriminalbeamte empfiehlt den Eltern hilfreiche Links, wie zum Beispiel die Homepage „klicksafe.de“, die Webseite des Bayerischen Rundfunks mit der Rubrik „so geht Medien“ und auch auf die Internetseite „polizei-beratung.de“. In der abschließenden Fragerunde tauschten sich die Eltern intensiv mit dem Referenten Alexander Schmitt und den beiden Schulsozialarbeitern des Haus Nazareth, Karen Maurer und Fabian Halbherr, aus.