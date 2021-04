Kinder stecken Wiese in Brand

Am Karfreitag wurde die Abteilung Riedlingen gegen 17.30 Uhr wegen eines Flächenbrand in Riedlingen alarmiert. Im Bereich des Biotops Zollhauserbach zwischen Zollhauserstraße und Ludwig-Walz-Straße war ein ausgedehnter Vegetationsbrand entstanden. Laut Polizei haben drei Kinder dort gezündelt.

Drei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren zündelten an einem Weiher in der Nähe der Zollhauser Straße, teilt die Polizei weiter mit. Dabei geriet trockenes Gras in Brand. Der Wind fachte das Feuer an, so dass es sich rasch ausbreitete. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Mann an und löschte den Flächenbrand, der sich laut Polizei auf rund 50 Quadratmeter ausgebreitet hatte.

Die Feuerwehr Riedlingen nahm mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zwei Atemschutztrupps zwei C-Rohre vor. Auf Grund des sehr trockenen Grases breitete sich das Feuer in unwegsamen Gelände schnell aus, so dass zur Sicherheit das zweite Löschfahrzeug ebenfalls die Einsatzstelle anfuhr. Dennoch konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

Polizeibeamte brachten die Zündler nach Hause und übergaben sie den Eltern.