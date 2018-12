Kinder spielen die Geschichte von Jesu Geburt

Rund 30 Kinder werden an Heiligabend in der St. Geortskirche in Riedlingen die Weihnachtsgeschichte darstellen. Das Krippenspiel wird im Gottesdienst ab 15 Uhr in der St. Georgskirche gespielt. Die Kinder sind vornehmlich Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4, die sich über den Religionsunterricht angemeldet haben. Auch einige Kindergartenkinder sind mit dabei. Die Proben in der Kirche, die vom Kindergottesdienst-Team angeleitet werden, begannen im Dezember. Im Gottesdienst werden die Kinder von Musikern am Hackbrett, an der Gitarre, dem Akkordeon und an der Flöte begleitet. Die Liturgie wird von Gemeindereferentin Patricia Engling gemeinsam mit zwei Müttern aus dem Kindergottesdienst-Team übernommen.