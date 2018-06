Kinder-Orgel-Club baut Orgelmechanik

Seit einigen Jahren beschäftigen sich die Kinder des „Kinder-Orgel-Clubs“ mit der Orgel als komplexem Instrument. Dabei stand auch die Klangerzeugung über zwei Jahre im Zentrum. Die Kinder und Jugendlichen haben eine Orgelpfeifenfabrik besichtigt und mit Orgelbaumeister Weber und Bezirkskantor Berron selber Pfeifen zum Klingen gebracht und intoniert.

In der diesjährigen 3. „Orgelwerkstatt für Kinder“ am Samstag, 19. Juli, steht ab 14 Uhr die Mechanik einer Orgel im Mittelpunkt: Wie geht es, dass der Organist eine Taste drückt und in dem großen Instrument eine, mehrere oder ganz viele Pfeife einen Ton von sich geben? Über welche Wege wird die Verbindung geknüpft? Auf der Orgelempore der Christuskirche gehen die angehenden Orgelexpertinnen und Orgelexperten deren Phänomen auf den Grund. Zu Beginn bekommen sie von Jürgen Berron Hintergrundinformationen. Dann wird die Orgel untersucht und auch ein Blick in die Truhenorgel geworfen, die dafür aus dem Gerhard-Berner-Haus in Ertingen in die Christuskirche transportiert wird.

Mit diesem theoretischen Wissen geht es dann an die handwerkliche Arbeit. Alle dürfen ein eigenes Modell mit einer der ältesten Mechanik, der Stechermechanik, bauen. Diese hat sich bei sehr kleinen Instrumenten wie Orgelpositiven, Prozessionsinstrumenten und Truhen bewährt.

Zu diesem Angebot sind die Kinder des Kinder-Orgel-Clubs und Kinder ab etwa acht Jahren, die sich für die Pfeifenorgel interessieren, eingeladen. Die Orgelwerkstatt dauert etwa drei Stunden und wird von Bezirkskantor Jürgen Berron geleitet. 20 Kinder können teilnehmen, die Gebühr beträgt fünr Euro.

Anmeldung ist bis 15. Juli erforderlich beim evangelischen Bezirkskantorat unter Telefon 07373-921689 oder per Mail unter: bezirkskantorat.biberach@elk-wue.de.