Kinder in Trauer einbeziehen

26 Frauen und ein Mann sitzen im Johannes Zwick-Haus in Riedlingen im Kreis um ein weißes Tuch mit einem goldenen Reif, in dessen Mitte eine Kerze brennt. Sie alle lauschen Martina Liebendörfer. Auf Einladung des Bezirksarbeitskreises Biberach der evangelischen Frauen in Württemberg vermittelt die Diplom-Sozialpädagogin aus Böblingen Anregungen, wie mit Kinder über den Tod geredet werden kann.

Ehrlich mit dem Thema umzugehen, das ist die wichtigste Aussage, die alle mit nach Hause nehmen. „Emotionen sind erlaubt“, betont die Referentin gleich zu Beginn des Abends, der ein wichtiges Thema behandle, das häufig zur Seite gedrängt werde, wobei Kinder damit oft unbefangener umgehen würden.

Früher sei der Tod allgegenwärtiger, sichtbarer gewesen. Tote seien im Haus aufgebahrt, Kinder mit dem Tod unmittelbar konfrontiert worden. Heute tendiere man dazu, Belastendes von ihnen fern zu halten, auch aus Angst und Hilflosigkeit, sich damit auseinander setzen zu müssen.

Sie jedoch denke, dass es wichtig sei, Kinder einzubeziehen, ansonsten könnten sich Fantasien entwickeln, die viel schlimmer seien. „Was tot geschwiegen wird, macht Angst“. Bei Ausgeschlossenheit fragten sich Kinder, „was habe ich falsch gemacht?“ Sie benötigten bei ihrer Trauer Begleitung und authentische Vorbilder. „Antworten müssen ehrlich sein“, unterstreicht sie immer wieder. Kinder brauchten oft länger, den Tod zu akzeptieren, doch mache sie die Bewältigung von Verlusten stark.

Sie zeigt Todesvorstellungen von Kindern aus entwicklungspsychologischer Sicht in verschiedenen Altersphasen auf. Der Säugling brauche große Stabilität einer Bezugsperson, viel Hautkontakt. Das gelte auch für Kinder bis zu zwei Jahren, die behaftet seien von der großen Angst, verlassen zu werden und hier häufig in eine frühkindliche Verhaltensweise zurückfielen. Bei Vorschulkindern sei wichtig, ihnen genau zu erklären, was der Tod bedeutet, zum Beispiel dass der Körper nichts mehr spürt, dies auch in Bezug auf die Sorge der Kinder, dass der geliebte Mensch im Sarg ersticken könnte oder friere.

Sie empfiehlt, Kinder nicht erst bei Betroffenheit mit dem Thema zu konfrontieren. Bilderbücher oder Friedhofbesuche seien dazu geeignet.

Zu Kindern bei Beerdigungen als „Schlüsselritual“ meint sie, hier gebe es keine grundsätzliche Altersgrenze, doch sollte kein Kind gegen seinen Willen teilnehmen müssen und es sollte eine Person für es bestimmt sein, die nicht unmittelbar von der Trauer betroffen sei. Hilfreich sei, es Kinder zu beteiligen, bei der Auswahl des Grabschmucks zum Beispiel oder dem Halten des Korbes mit den Blumen. Aufklärung bedürfe auch die Bestattungsart, Erdbestattung oder Urne mit der Erläuterung, dass die Seele nicht im Feuer verbrannt werden könne.

Bei der Trauerbegleitung betont sie die Dringlichkeit von Aufrichtigkeit und Authentizität und die Notwendigkeit, alle Fragen zu beantworten. Sie warnt vor Umschreibungen des Todes. Sage man, „Großvater ist eingeschlafen; er war müde“, könnten Kinder Angst vor dem Einschlafen bekommen. Auch die Aussage „Großmutter ist auf eine lange Reise gegangen“, ließe die Kinder fragen, „warum hat sie sich nicht verabschiedet?“ Oder wenn es heiße: „Wir haben Mama verloren“, tauchten Zweifel auf, ob man richtig und lange genug nach ihr gesucht habe. Kleine Kinder bezögen alles auf sich, fürchteten, dass sie schuld seien, etwas falsch gemacht zu haben.

Den Unterschied von Körper und Seele im Tod deutlich zu machen, ist ihr ein Anliegen. Dass zwar der Körper in der Erde liege, die Seele aber bei Gott sei. Als Christen könnte man sagen, dass wir nach dem Tod bei Gott seien, jedoch nicht wüssten, wie es dort genau sei. Wenn jemand nicht an Gott und dem Leben nach dem Tod glaube, solle er das seinem Kind ehrlich sagen, antwortet Martina Liebendörfer auf die Frage einer Teilnehmerin.

Zum Abschluss gibt sie den sichtlich beeindruckten und berührten Menschen im Raum Tipps für verschiedene Bilderbücher, unter denen sie eines hervorhebt: „Nie mehr Wolkengucken mit Opa?“ von Martina Baumbach und Verena Körting. Darüber hinaus verweist sie auf ein Themenheft des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, das unter www.diakonie.de/media/kindertrauern_2010. pdf aus dem Internet herunter geladen werden kann.