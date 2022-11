Kinder genießen Vorleseangebote

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages am 18. November gab es an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule unterschiedliche Angebote für die Schüler*innen der Grundschule. Der Vorlesetag, welcher jedes Jahr am dritten Freitag im November stattfindet, soll auf die Wichtigkeit des Vorlesens aufmerksam machen.

Die zweiten Klassen konnten einer spannenden Lesung der Autorin Jutta Haible-Pöschl lauschen. Sie las gemeinsam mit Michaela Hummel ihr 2021 erschienenes Kinderbuch „Ratzfatz und der Zauberschirm“ vor. Das Buch handelt von der fünfköpfigen Rattenfamilie Ratz, welche gerade dabei ist, Vorräte für den Winter zu beschaffen. Die beiden wurden beim Vorlesen von drei Kindern unterstützt, die die Rolle eines Tieres aus dem Buch übernahmen. Alle anderen Kinder wurden während des Vorlesens interaktiv in die Lesung miteinbezogen. So konnten sie zum Beispiel mit einem Meterstab messen, wie weit unter der Erde der Bau von Familie Ratz liegt. Außerdem wurde ein Lied gesungen und mit High-Five abgeklatscht. Die Begeisterung der jungen Zuhörer war spürbar und nicht zuletzt daran festzumachen, dass sie im Anschluss sehr viele Fragen an die Autorin hatten.

Auch in den anderen Klassenstufen stand der Freitag ganz im Zeichen des Vorlesens. Die Viertklässler*innen lasen den Erstklässler*innen im Schulhaus verteilt aus verschiedenen Büchern vor. Die dritten Klassen statteten der Stadtbücherei Riedlingen einen Besuch ab. Frau Kiefer las das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ vor. Gespannt und interessiert hörten die Kinder der Märchenerzählung zu. Nach dem Hörvergnügen konnten sich die Kinder noch mit neuem Lesestoff eindecken, bevor es zurück zur Schule ging. Die Klasse 4a hatte Sabine Fromann und Friedemann Benner zu Gast. Die beiden lasen im Wechsel aus dem Kinderbuch-Klassiker „Die grüne Wolke“ vor. Fromann und Benner nahmen die Viertklässler*innen mit auf eine abenteuerliche Reise: Sie lauschten gebannt, wie acht Kinder gemeinsam mit ihrem Lehrer und einem 99-fachen Millionär in einem Luftschiff unterwegs sind. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren die Kinder in den kommenden Wochen bis Weihnachten, da ihre Klassenlehrerin Bettina Jäggle das Buch weiter vorlesen wird.

Die Vorleseaktionen wurden positiv aufgenommen und zeigen, dass Vorlesen ein essentieller Baustein und ein bedeutendes Motivationsinstrument für das Lesen ist.