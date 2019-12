Kinder freuen sich über Fühlmemorys

Angelika Walch aus Ulm ist von Geburt an blind. Im vergangenen Frühjahr kam sie nach Riedlingen, um den Konfirmanden aus ihrem Leben zu erzählen. Die evangelische Kirchengemeinde hatte im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Inklusion leben“ eingeladen. Eindrücklich berichtete Angelika Walch den Jugendlichen von ihrem Alltag, von der Schulzeit, von ihrer Heirat und der Trauer um ihren verstorbenen Mann. Wie sie kocht und sich nicht verbrennt, wie sie systematisch putzt und wie sie ihre Abende verbringt. „Wie wissen Sie, wann Sie aufstehen müssen, wenn es immer dunkel ist?“, war die Frage eines Konfirmanden. Das war die Überleitung zu vielen Dingen, die Angelika Walch mitgebracht hatte, ihre Hilfsmittel, die sie täglich benützt. Die Ulmerin gestaltete einen erlebnisreichen Nachmittag, der Gelegenheit bot, ein wenig „Einblick“ in die Welt eines blinden Menschen zu erhalten.

Ein Honorar für ihre Arbeit und Mühen wollte sie nicht annehmen und stellte das Geld zur Verfügung, um für die Kindergärten etwas anzuschaffen. Da bei ihr selbst der Tastsinn sehr fein ausgebildet ist, hatte sie den Wunsch, ein Spielzeug auszusuchen, bei dem die Entwicklung des Tastsinns gefördert wird.

Am Montag nun überreichte Gerda Walter, die ehrenamtlich die Veranstaltungen „Inklusion leben“ für die evangelische Kirche Riedlingen initiiert und hauptsächlich organisiert hat, dem evangelischen und dem katholischen Kindergarten in Riedlingen für jeweils jede Gruppe ein Fühlmemory. Bei diesem Spiel können die Kinder durch Tasten Paare zusammensuchen oder passend in ein Steckbrett einfügen.

Heike Berron und Beate Kegele, die Leiterinnen der Kindergärten, bedankten sich herzlich und alle freuten sich riesig über die Kinder, die sofort begeistert mit ihren zarten Fingerchen zu fühlen begannen, um aus dem Säckchen das passende zweite Teil zu finden. Wir haben ein neues „Streichelspiel“, das war schnell für alle klar. Die Grüße und den Dank an Angelika Walch und die evangelische Kirchengemeinde wird Gerda Walter gerne weiterleiten. Letztlich geht der Dank bis zur evangelischen Landeskirche und Diakonie nach Stuttgart, denn von dort kommt finanzielle Unterstützung, damit die Projekte und Aktionen zur Inklusion 2019 durchgeführt werden konnten und im kommenden Jahr in ökumenischer Offenheit fortgeführt werden können.