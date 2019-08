Kinder fordern lautstark „Zugabe!“

„Zugabe“-Rufe sind am Samstag über den Hof des Feuerwehrgerätehauses in Riedlingen gehallt. Das hatten die Organisatoren des Sommerferienprogramms in dieser Form auch noch nicht erlebt.

Als der Höhepunkt des diesjährigen Sommerferienprogramms der Abteilung Riedlingen, die Vorführung der Fettexplosion anstand, Tobias Brendle Wasser über brennendes Fett schüttete und es zu einer beeindruckenden Fettexplosion kam, riefen die knapp 90 Kinder immer wieder nach einer Zugabe.

Dreieinhalb Stunden zuvor konnte Organisator Ralph Grünacher wieder zahlreiche Kinder im Feuerwehrgerätehaus in Riedlingen begrüßen. Die Feurwehrleute hatten ein interessantes Programm zusammengestellt. An insgesamt acht Stationen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Thema Feuerwehr näher kennenlernen.

So erklärten die Feuerwehrleute den Kindern anschaulich die Notrufnummern und die Teilnehmer übten, wie man einen Notruf richtig absetzt. Bei einer Station durften die Kinder einen Raum durchqueren, der mit ungefährlichem Rauch vernebelt war.

Wozu benötigt die Feuerwehr Einsatzkleidung? Diese Frage wurde geklärt, indem ein Feuerwehrmann Atemschutz, Chemikalienschutzanzug oder Hitzeschutzanzug anzog und so den Kindern die Handhabung und Benutzung der Kleidung zeigte. Natürlich durften die Kinder dabei auch eine Atemschutzmaske und einen Feuerwehrhelm anprobieren.

Ein Highlight war sicherlich das Fahren in einem richtigen Feuerwehrauto. Vor allem, als Blaulicht und Martinshorn angeschaltet wurde, war die Freude natürlich riesengroß und die Fahrt wurde zum Erlebnis.

Den Umgang mit Schere und Spreizer konnten die Kinder mit Hilfe der Feuerwehrleute an einer weiteren Station üben. Was beim „Tag bei der Feuerwehr“ natürlich ebenfalls nicht fehlen durfte, war das Wasserspritzen mit einem richtigen Feuerwehrschlauch. Hier hatten die Kinder sichtlich Spaß, als sie Pylonen umspritzen durften. Das Fahren mit der Drehleiter in luftige Höhen war ebenfalls ein weiterer Höhepunkt für die Teilnehmer. Wie funktioniert ein Rauchmelder? Die Antwort bekamen die Kinder anhand eines Rauchhauses erklärt.

Kinder wissen jetzt die richtige Nummer für den Notfall

Um auch den Durst zu löschen, stand Eistee für die Kinder bereit. Hungrig mussten die Kinder ebenfalls nicht bleiben. Und nach der Vorführung der Fettexplosion bekamen die Kinder als Erinnerung an diesen Tag noch eine Urkunde ausgehändigt. Dabei zeigten sie, dass sie die Notrufnummer 112 gelernt hatten, indem sie alle zusammen die Nummer noch einmal aufsagten.

Die Feuerwehrabteilung Riedlingen bewertete den Tag als sehr gelungen und freut sich schon auf das nächste Sommerferienprogramm, wenn es wieder heißt „Ein Tag bei der Feuerwehr“.