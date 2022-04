Kinder begleiten Jesu auf seinem Leidensweg

Viele Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern haben am Morgen des Karfreitags am Kinderkreuzweg in Riedlingen teilgenommen. Sie alle waren der Einladung des Kindergottesdienstteams der katholischen Kirchengemeinde gefolgt. Ausgehend vom Kapuzinerkloster wurde der Leidensweg Jesu Christi an verschiedenen Stationen szenisch dargestellt. Die Kinder sahen unter anderem, wie Jesus von den Soldaten gefangen wird; wie Simon Petrus ihn aus Angst verleugnet; wie Pontius Pilatus Jesus verurteilt und seine Hände in Unschuld wäscht; wie Simon der Bauer helfen muss. Die letzte Station war an der Georgskirche, wo Jesus am Kreuz stirbt.