Kerstin Wagner in Riedlingen

Der Besuch war sozusagen ein „Heimspiel“ für Kerstin Wagner, Head of Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn. Sie hielt auf Einladung von Ute Bez, Lehrerin an der Beruflichen Schule Riedlingen, einen Vortrag in der Aula des Kreisgymnasiums. An der Stelle, an der sie ihr Abiturzeugnis überreicht bekommen hatte.

Kerstin Wagner, erfolgreiche Leiterin in der Personalgewinnung und direkte Mitarbeiterin des Personalvorstands der Deutschen Bahn, arbeitet mit ihrem knapp 800-köpfigen Team daran, in den nächsten Jahren 100 000 Mitarbeitende für den DB-Konzern zu gewinnen. Dabei möchte sie so innovativ und modern wie möglich arbeiten. Für die SchülerInnen der Beruflichen Schule Riedlingen als auch für die der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule hatte Kerstin Wagner einen interessanten Vortrag gestaltet – zuerst stellte sie sich selbst und ihren Werdegang vor, dann aber ging sie näher auf das Thema „Bewerbung“ ein: Wann sollte eine Bewerbung erfolgen? Wie sieht eine gute Bewerbung aus? Wie ist ein Lebenslauf aufgebaut? Und, wenn man es dann in die erste Runde geschafft hat, was macht ein Vorstellungsgespräch aus?

Erste Ausrufe der Verwunderung erntete Kerstin Wagner schon bei ihrer Folie über den Bewerbungsfahrplan. Der war in vier Schulhalbjahre gegliedert und es wurde schnell klar, dass jetzt eigentlich die Sommerferien 2022 wichtig sind: JETZT muss eine Bewerbung in den Betrieben erfolgen, um im September 2023 eine gute und passende Ausbildungsstelle zu bekommen. Dass fehlerfreie Rechtschreibung in der ganzen Bewerbung ein Muss ist, betonte sie an mehreren Stellen ganz deutlich – denn sich Mühe zu geben, würde Engagement zeigen. Und das sei ein Punkt, der für die Firmen und Betriebe wichtig sei. Weiter erläuterte sie den Ablauf eines Vorstellungsgesprächs, wobei sie wieder Erstaunen erntete: so manch einem Schüler oder einer Schülerin war die Dauer von 45 bis 60 Minuten wohl nicht ganz klar gewesen. Auch hier hatte sie die Informationen visuell aufbereitet, so dass die Jugendlichen ihr ohne Mühen folgen konnten. Und wieder wurde klar: eine gute Vorbereitung ist tatsächlich von Nöten. Nur wer gut vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch geht, hat eine Chance auf einen Ausbildungsplatz.

Aufgelockert wurde der Vortrag durch Kerstin Wagners nahbare und charmante Art und durch immer wieder eingeschobene Quizfragen.