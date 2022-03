Kerstin Wagner besucht das Kreisgymnasium Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spannende Einblicke in den Arbeitsalltag einer großen Personalabteilung konnten die Schülerinnen und Schüler der beiden Wirtschaftsleistungskurse des KGR erhalten. Am Montag, dem 07. März besuchte Kerstin Wagner, Head of Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn, das Kreisgymnasium. Wagner, die vor einigen Jahren selbst ihr Abitur am KGR abgelegt hatte, erzählte humorvoll und eindrücklich von ihrem beruflichen Werdegang. Nachdem sie sich relativ spontan für ein zweisprachiges BWL-Studium entschieden hatte, verbrachte sie die ersten zwei Jahre dieses Studiums in Frankreich und wurde dadurch schnell „erwachsen“, wie sie selbst sagt. Nach erfolgreich abgeschlossenem Bachelor und einem Masterstudium in Kanada nahm sie eine Stelle in der Personalabteilung bei Siemens in München an.

In den mehr als sechzehn Jahren, die sie dort arbeitete, war sie für Siemens auf der ganzen Welt unterwegs, baute internationale Netzwerke auf und erlebte sowohl die Hochzeiten des Recruitings, das heißt der Mitarbeitergewinnung, als auch die schwierigere Zeit der Restrukturierung des Unternehmens, die mit drastischem Stellenabbau einherging. Dabei engagierte sie sich zum Beispiel als Geschäftsführerin einer eigens gegründeten Zeitarbeitsfirma für die Weitervermittlung von durch den Stellenabbau arbeitslos Gewordener. Schließlich wechselte sie in das Personalmanagement der Deutschen Bahn, wo sie nun seit 9 Jahren tätig ist und mittlerweile 800 Mitarbeiter führt.

Kerstin Wagner bot spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag, erzählte von digitalen Teammeetings in Corona-Zeiten, Datenanalysen, Zielgruppenmanagement und Social Media-Präsenz, aber auch von Mitarbeitermotivation und -organisation als Führungskraft.

Besonders interessant war es für die Schülerinnen und Schüler einmal den Bewerbungsprozess, mit dem sich viele gerade auch privat auseinandersetzen, aus der Sicht des Arbeitgebers zu erleben. Kerstin Wagner ging immer wieder auf die Schülerinnen und Schüler ein und ließ sie zum Beispiel die Zahl der Bewerbungen, die jedes Jahr bei der Deutschen Bahn eingehen, schätzen. Am Ende bot sich viel Raum, um ins Gespräch zu kommen. Die Schülerinnen und Schüler konnten Fragen stellen und Kerstin Wagner gab zahlreiche Tipps für die eigene Bewerbung oder Weiterentwicklung.