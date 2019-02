Kennenlernen und Wiedersehen

Plakate, Flyer, Projektvorstellungen: Neben zahlreichen Informationsmaterialien waren es besonders die persönlichen Gespräche, die beim Tag der offenen Tür des Kolping-Bildungszentrums überzeugten und eine familiäre Atmosphäre schafften. Die positive Resonanz der Besucher stimmte Leiterin Bettina Schmidtke ebenso zufrieden wie einige Anmeldungen. Zusätzlich waren eine Fotoausstellung und ein Schülerflohmarkt geboten.

„Welche Fächer gibt es da?“, „Was lernt man in ‚Pädagogik und Psychologie‘?“, „Wie kann ich nach einem Integrationskurs weitermachen?“, „Wie groß sind die Klassen?“: In den vielfältigen Fragen der Interessierten spiegelte sich die Breite der Bildungsangebote wider, die das Bildungszentrum zu bieten hat. Kompetente Antworten erhielten die Besucher von Schülern, Lehrern und der Schulleitung. Ihr sei dieser Dialog wichtig, so Leiterin Schmidtke, dadurch entstehe ein realistischer Eindruck des Schulalltags.

Diesen vermittelten auch die Vorstellung verschiedener Projekte, die über das Schuljahr hinweg bearbeitet wurden. Das Technische Berufskolleg stellte etwa die Arbeitsschritte bei der „Projektarbeit Rosengarten“ vor. Das Berufskolleg Gesundheit und Pflege zog mit einer Aktion der Übungsfirma „Kosmoo GmbH“ Interessenten aller Bildungswege an: Mit einem Bestellformular konnten frisch zubereitete „Kolpingsmoothies“ beordert werden. Schön für die Besucher – schön aber auch für die Schüler selbst: „Es macht sehr viel Spaß“, so Alicia Gaertz. „Es ist wie in einer richtigen Firma“, ergänzte Rebekka Meier.

Dass das Berufskolleg Gesundheit und Pflege in diesem Jahr besonders viele Interessierte habe, passt ins Bild. Leiterin Schmidtke ist erstaunt, aber auch erfreut darüber. Einen anderen Grund sehe sie aber auch beim Entfallen des Schulgelds ab dem nächsten Schuljahr: „Das hält sonst vielleicht doch ein paar Leute davon ab.“

Persönlichkeit im Vordergrund

Die Individualität und Persönlichkeit der Schule sei ebenfalls ein Anziehungspunkt: „Wir sind auch sozial engagiert und fragen: Was läuft noch neben der Schule? Wir setzen uns mit der Persönlichkeit der Schüler auseinander.“ Zu sehen war dies auch daran, dass Schüler Alwin Maigler eine Plattform für seine eigene Fotoausstellung geboten wurde. Die Fotos porträtieren die Malerin Gerda Sorger, entstanden waren sie bei einem Drei-Generationen-Projekt.

Während andere die Schule kennenlernten, kehrten viele frühere Schüler und Lehrer zurück an die Schule, Lehrer freuten sich über die Erfolge früherer Schüler und schwelgten in Erinnerungen. Zudem bot die Abiturklasse des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums einen Flohmarkt an. Mit dem Verkauf von Schmuck, Kleidung, Büchern, selbstgebastelten Karten, Schlüsselbrettern und Hundeleckerlies soll die Finanzierung des Abiballs gewährleistet werden. Erstmals war auch die Nachbarin und Kooperationspartnerin, die SRH-Fernhochschule mit einem Stand vertreten.

Auch nach dem Tag der offenen Tür gibt es für Interessierte noch die Möglichkeit, das Kolping-Bildungszentrum kennenzulernen: „Alle Schüler können bei uns zum Schnuppern kommen“, so Schmidtke.