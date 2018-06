Brandalarm in der Altstadt: Zu einem Kellerbrand in der Ilgengasse ist die Feuerwehr Riedlingen am Montagabend gegen 20.15 Uhr gerufen worden. Anwohner hatten zuvor eine Rauchentwicklung aus dem Keller im Stadtgraben bemerkt und die Leitstelle informiert.

Die Feuerwehr stellte bei ihrer Erkundung fest, dass die Zugangstüre zu einem alten Gewölbekeller unter der Stadtmauer teilweise durchgebrannt war und aus dem Keller Rauch quoll. Weiter war eine Rauchentwicklung aus einem Lichtschacht in der Ilgengasse feststellbar. Die Personen im Gebäude über dem Keller wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Die Feuerwehrkräfte gingen vom Stadtgraben her unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in den Keller zur Brandbekämpfung. Eine weitere Wasserversorgung wurde in der Ilgengasse vorbereitet.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In der Ilgengasse wurde ein Drucklüfter aufgebaut, der den Rauch aus dem Keller drückte. Die Bewohner des geräumten Gebäudes konnten anschließend wieder ins Haus zurück. Wie hernach festgestellt wurde, beschränkte sich der Brand lediglich auf die Kellertüre und den Türrahmen. Die Brandursache ist unklar, so die Feuerwehr.

Während des Einsatzes musste die Weilerstraße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Riedlingen war mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, der DRK-Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und die Polizei mit einer Streife.