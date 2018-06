Keine Spur vom zweiten Täter des Banküberfalls

Von einem möglichen Komplizen des Riedlinger Bankräubers fehlt noch jede Spur. Das bestätigt Polizeisprecher Uwe Krause.

„Wir haben weder das Geld, noch die Tatwaffe, noch den zweiten Mann“, sagt Krause. Der mutmaßliche Täter, der in der Jugendvollzugsanstalt in Ravensburg in Untersuchungshaft sitzt, schweigt sich derzeit aus. Doch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, sagt Krause. Die Polizei geht davon aus, dass man mit dem Komplizen auch das Geld und die Waffe findet.

Wie bereits berichtet, soll ein 22-Jähriger am Mittwoch, 6. April, die Sparkassenfiliale in der Grüninger Siedlung überfallen haben. Der Täter hat gegen 11.30 Uhr die Bankfiliale in der Goethestraße betreten und im Kundenbereich eine Kundin mit einer Pistole bedroht. Er zwang damit einen Bankmitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Schule. Mit einem Großaufgebot der Polizei und auch mit einem Hubschrauber wurde nach dem Täter in Riedlingen gefahndet und einen Tag später wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.