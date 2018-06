Keine Museumsräume für Mineralienfreunde

Die Idee klingt gut: Die Mineralienfreunde Riedlingen haben zwei geologische Sammlungen, die sie der Stadt schenken und der Öffentlichkeit zugänglich präsentieren wollen. Daher wollten sie ein Naturkundemuseum in Riedlingen einrichten, auch um den Standort zu stärken. Mit diesem Ansinnen haben sie sich an die Stadt gewandt. Doch die hat abgelehnt. Denn die Idee hat einen Pferdefuß: Die Stadt sollte eine passende Räumlichkeit stellen oder die Miete dafür übernehmen.

Seit 2014 haben sich in Riedlingen mehrere geologisch Interessierte zusammengefunden, um das Thema auf den Weg zu bringen: Edgar Zink, Hartmut Jakob, Hansjörg Wall und Dr. Michael Ecker. In der Zeit haben sie acht Vorträge organisiert, deren Themenspektrum von der Entstehung des Weltalls bis zur Entstehung der Gesteinsarten und verschiedener Gesteine ging. Sie haben sechs Exkursionen in der Raumschaft veranstaltet und zudem vier Praxis-Veranstaltungen organisiert, in der die Teilnehmer Gesteine bearbeiten oder mit Mineralien experimentieren konnten.

Damit haben sie Interessierte zusammengeführt und das Thema einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Auch um das längerfristige und übergeordnete Ziel voranzutreiben: der Einrichtung eine Naturkundemuseums in der Stadt. „Ein Naturkundemuseum würde die Stadt aufwerten“, meint Edgar Zink – und auch den einen oder anderen Besucher von außerhalb anlocken. Die Exponate dafür wären bereits vorhanden, sagt er. Hartmut Jakob hat eine besondere Mineraliensammlung verschiedener Gesteinsgruppen. Und auch Hansjörg Wall hat eine eher wissenschaftlich ausgerichtete Sammlung von Mineralien und Gesteinen.

Beide Sammlungen sollten der Stadt vermacht und in das Museum eingebracht werden. Also haben sich Mineralienfreunde im September mit einem Schreiben an die Stadt und den Gemeinderat gewandt und ihr Anliegen dargelegt: „Eines unserer Hauptziele war und ist die Einrichtung eines naturkundlichen Museums, damit in der Schulstadt Riedlingen (...) für Schüler und Besucher der Stadt die Möglichkeit zur Begegnung mit originalen Funden vor allem aus der Region gegeben ist.“ Und weiter heißt es in dem Schreiben: „Wir stellen hiermit den Antrag, dass die Stadt Riedlingen geeignete Räumlichkeiten für dieses Museum sowie für einen Arbeitsraum zur praktischen Arbeit mit Mineralien, Fossilien und Gesteinen zur Verfügung stellt.“

Im Gegenzug würden die Mineralienfreunde zusichern, dass sie die organisatorischen Belange rund um das Museum übernehmen würden – also die Erarbeitung von Ausstellungen unter verschiedenen thematischen Gesichtspunkten, die Organisation von Veranstaltungen und auch die Aufsicht im Museum. Gleichzeitig haben sie sich selbst auf die Suche nach Räumlichkeiten gemacht und auch passende gefunden, die allerdings anzumieten wären. Rund 4000 Euro würde dies kosten, meint Zink. Sie hofften auf Kostenübernahme durch die Stadt, die dadurch ja zur Standortstärkung ein Museum erhält.

Doch mit ihrem Ansinnen sind sie bei der Stadt auf wenig Gegenliebe gestoßen. In einem Schreiben vom 9. Oktober heißt es: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Stadt keine geeigneten Räumlichkeiten für die Einrichtung eines Museums sowie eines Arbeitsraums zur Verfügung hat“. Man habe auch Schulleiter und Ortsvorsteher angeschrieben und um Unterstützung gebeten, heißt es dort weiter: „Dem Ansinnen, ein Museum einzurichten, stehen die meisten positiv gegenüber. Dennoch hat keiner geeignete Räume dafür.“

Abfuhr im KSA

Auch im Kultur- und Sozialausschuss (KSA) vom Mai wurde dem Anliegen der Mineralienfreunde eine Absage erteilt. Der KSA lehne den Antrag der Riedlinger Mineralienfreunde auf Überlassung geeigneter Vereinsräume ab, da solche nicht vorhanden sind, heißt es im Beschluss. Auch die Übernahme von Mietkosten wird abgelehnt. Maximal eine jährliche Bezuschussung im Rahmen einer Vereinsförderung wird erwogen.

Die Mineralienfreunde zeigen sich über die Haltung der Stadt enttäuscht. Sie fühlen sich auch missverstanden, da es ihnen nicht um Vereinsräume, sondern um die Etablierung eines Museums in und für die Stadt geht. „Das wurde vollkommen falsch dargestellt“, sagt Zink.

Eigentlich wollte die Gruppe einen Verein gründen, aber nach diesem städtischen Bescheid ist dies erst einmal auf Eis gelegt. Das Ziel als solches behalten sie allerdings im Auge. Und wenn man sie in Riedlingen nicht will, dann eben woanders. In Bad Buchau und Zwiefalten hätten sie schon angefragt, und dort sei das Interesse da, sie zu unterstützen, sagt Zink.

