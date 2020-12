Keine Hausbesuche, aber doch unterwegs

Jedes Jahr erfreuten zahlreiche Gruppen von jungen Sternsängerinnen und Sternsängern die Menschen in ihren Wohnungen, wenn sie nach dem 1. Januar durch die Straßen gezogen sind, um zu singen, ein kleines Gedicht aufzusagen und den Segen an der Haustüre anzubringen. „Segen bringen, Segen sein“, ist das Leitmotiv der Sternsinger und das kann in diesem Jahr auf keinen Fall an der Haustüre stattfinden.

Gelegenheit, um Geld zu sammeln

„Hausbesuche sind nicht möglich und es gibt keine Ausnahmen dafür“, betont Marlene Müller, bei der die organisatorischen Fäden seit vielen Jahren zusammenlaufen. Dennoch gibt Gelegenheit für die Sternsinger „aufzutreten“ und auch Spenden zu sammeln. Marlene hat auch dieses Jahr wieder sämtliche Kinder angeschrieben, die in den letzten drei Jahren mit Freude ins Gewand geschlüpft und bei jedem Wetter durch Riedlingen gezogen sind. Eine richtige Puzzlearbeit war es für Marlene Müller, die Gruppen immer wieder anders zu mischen, denn nicht jedes Kind hatte durchgehend an denselben Tagen Zeit. Heuer war nur eine Anmeldung als feste Gruppe möglich, die zusammenbleiben muss, und umso größer war die Freude, dass 32 Kinder bereit sind, unter diesen Bedingungen ihren wichtigen „Dienst“ für das Kindermissionswerk der Sternsinger zu versehen.

Jede Gruppe einzeln im Pfarrhaus

In den vergangenen Jahren wuselten die Kinder im katholischen Gemeindehaus umher, um sich von zahlreichen Helferinnen und Helfern einkleiden und schminken zu lassen, bevor sie ihren Dienst angetreten haben. Auch dies musste heuer ganz anders organisiert werden. So kommt jede Gruppe einzeln ins Pfarrhaus und jeder erhält dort ihr Gewand, welches zu Hause angezogen wird. Das Schminken entfällt ganz, nicht nur wegen der leidigen Rassismus-Diskussion, sondern um Abstands- und Kontaktregeln einzuhalten.

„Leider fehlt das schöne Gemeinschaftserlebnis für die Kinder“, sagt Marlene Müller, die auch gemeinsam mit einem Team die Kinder nach Anbruch der Dunkelheit im Gemeindehaus in Empfang genommen hat, damit sich diese bei einem warmen Getränk stärken konnten und von ihren Erlebnissen mit den Menschen an der Haustüre erzählen konnten.

Bereits an den drei Neujahrs-Gottesdiensten auf dem Kirchplatz sind Sternsinger-Gruppen dabei und am Sonntag, den 3. Januar, gibt es an drei verschiedenen Orten drei kurze Andachten. Jeweils eine Sternsinger Gruppe präsentiert sich hier und wird in einem Vortrag um Unterstützung der Sternsinger-Aktion („Kinder helfen Kindern in Not“) bitten. Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, werden die Riedlinger Sternsinger an den Gottesdiensten im Freien vor der St. Georgkirche teilnehmen. Die selbstklebenden Segensbänder, die die Aufschrift C+M+B (Christus Mansionem Benedictat – Gott segne dieses Haus) tragen, werden bereits im Neujahrsgottesdienst gesegnet und können dann von Interessierten nach den Gottesdiensten und Sternsinger-Andachten entgegengenommen werden, um diese selbst an den Türen anzubringen.