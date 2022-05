Keine Gebührenerhöhung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona hatte auch Einfluss auf die Schülerzahlen der Conrad Graf-Musikschule. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Vereins unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Marcus Schafft deutlich. Blech- und Blasinstrumente sowie das Schlagzeug seien gut gebucht, bei Gitarre, Klavier und Streichinstrumenten würde man sich mehr Nachfrage wünschen, sagte Schulleiter Reinhold Gruber. Am 9. Juli soll es wieder die Möglichkeit geben, Instrumente auszuprobieren.

Gruber gab seinen Abschied in den Ruhestand zum Schuljahresende bekannt und stellte mit Christine Kohnen die neue Schulleiterin vor. Sie machte unter neun Kandidaten, von denen vier zu Gespräch und Vorspiel eingeladen waren, das Rennen. Er drückte seine Freude darüber aus, nannte sie „absolut zuverlässig“, verknüpfte mit dem Wechsel der langjährigen Lehrerin für elementare Musikpädagogik in die Schulleitung aber auch den Bedarf einer Lehrkraft für diesen Bereich, den sie zurückfahren muss. Erste Gespräche hat es für seine Nachfolge bei den Blechbläsern gegeben, so Gruber, und auch nach dem Rückzug von Schlagzeuglehrer Markus Merz in den Ruhestand, müssten Bewerbungen sondiert werden.

Die aktuelle Schülerzahl betrage 650. Er würdigte die Eltern, die während der schwierigen Zeit „die Stange“ gehalten haben und freute sich über die Zusammenarbeit mit Musikvereinen, die sich entwickelt hat.

Vorsitzender Schafft nannte als „Hauptherausforderung“ an die Zukunft die „Digitalisierung in allen Facetten“. Neue Angebote gelte es auch nach Einführung der Ganztagsbetreuung zu unterbreiten, wobei man mit dem Riedlinger Modell bereits gute Rahmenbedingungen habe.

Mit Dr. Ralf Uhl war auch der zweite Vorsitzende des Vereins anwesend und stellte sich dem Gremium vor. Er hat Musik und Germanistik studiert und unterrichtet seit 15 Jahren am Kreisgymnasium Riedlingen. Währenddessen hat er in Musikwissenschaften promoviert und arbeitet zudem als Komponist und Orchesterdirigent. Im Orchester arbeite er mit vielen Schülern und Generationen und wolle sein Know-how und Vernetzungen einbringen, erklärte er.

Während die Mitgliederversammlung den Jahresabschluss 2021 absegnen musste, beschloss der Vorstand den Haushaltsplan 2022 mit einem Ansatz von 653 000 Euro. Er sieht keine Gebührenerhöhungen vor.