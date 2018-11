Kaufen und essen in den Abendstunden

Denen, die gekommen waren, gefiel es. Der Besucherstrom am vergangenen Freitagabend bei der RGW-Veranstaltung „Shop&Eat“ war etwas verhalten. Es war wie ein Abend bei Freunden. In fröhlicher Runde wurde vor und in den Geschäften gesnackt, getrunken und auch eingekauft. Bis 22 Uhr hatten die Läden geöffnet. Die Händler sorgten für kulinarische Kleinigkeiten, wie Chili oder Spieße direkt vom „Wintergrill“. Oder der Saison entsprechend wurden Weihnachtsgebäck und Glühwein angeboten.

Tanja Hartmann und Harald Schad aus dem benachbarten Andelfingen und Langenenslingen hatten sich extra auf den Weg gemacht, um den Tag bei einem Bummel durch Riedlingen ausklingen zu lassen. Sie bleiben gleich an ihrer ersten „Shop&Eat“ Station vor Mark Schönes Wohnen hängen. Dort wird über einer großen Feuerschale gegrillt, sogar exotische Ananas liegen auf dem Grill.

„Die Spieße sind oberlecker“, bestätigen beide. „Wir werden aber nicht nur essen, sondern auch noch einkaufen.“ Ein paar Schritte weiter stehen Martina Haggenmüller und Claudia Hermann-Buck mit der kleinen Eva, alle drei aus Riedlingen. Gerade verlassen sie den Trendstore Keller-Warth in der Lange Straße. Sie haben sich mit schicken Mützen eingedeckt. Fürs Foto ziehen sie diese gerne auf: „Im Freundinnenlook, Schwarz mit Silber!“ In einer zweiten Tüte „verstecken“ sie Weihnachtskugeln, fünf Minuten zuvor bei Tchibo geshoppt. Bei Keller-Warth sind einige Damen an den Kleiderständern mit der neusten Mode beschäftigt. Auch Jessica Roth und Anton Telegin, beide aus Betzenweiler. Deckt sich das Paar für den Winter ein? „Nein, er deckt mich ein“, korrigiert die junge Frau lachend. Im Schuhaus Breitfeld probiert Simone Kemmer aus Göffingen ein Paar modische Lackboots. In Schwarz. „Ich probiere gerne im Geschäft an und lasse mich beraten“ verrät sie. Die Schuhe sind gekauft. Franz Breitfeld zeigt sich mit den Kundenbesuchen sehr zufrieden. Es werde gekauft, die gefütterte Ware sei gefragt, auch Stiefeletten, ob sportiv oder elegant. Der Abend verlaufe für ihn positiv. Kunden aus Saulgau und Biberach hätten sein Geschäft aufgesucht. „Natürlich gehört auch das Schwätzle dazu und manche kommen es kurz vor 22 Uhr, das ist an so einem Abend kein Problem“, so Breitfeld. Auch bei Andrea Zentner im Kaffeelädle wird beraten, gelacht und auch gekauft. Am frühen Abend sei es bei ihr voll gewesen. Optiker Rumpel fasst den Abend mit einem „Okay“ zusammen. Für einen Optiker mache es nicht soviel Sinn, Brillen werden um 21 Uhr weniger gekauft. Dennoch hätten abendliche Stadtbummler bei ihm reingeschaut.

RGW-Vorsitzender Frank Oster schätzt den Abend abschließend wie folgt ein: „Die Resonanz war bei den Händlern recht unterschiedlich. Einige waren mehr als zufrieden, es gab aber auch unzufriedene Gesichter, allerdings nur zwei. Die meisten waren zufrieden. Insgesamt fanden alle Händler das Motto sehr gut. Und das wollen wir nächstes Jahr wiederholen und ausbauen.“ Super gut angekommen sei das Wintergrillen bei Mark Schönes Wohnen. Das habe allen viel Spaß gemacht. „Wir freuen uns schon auf das nächste Shop& Eat im November 2019“, so Oster.