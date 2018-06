Kathrin Döring hat schönsten Stand

Beim Christkindlesmarkt am vergangenen Samstag in Riedlingen ist wie in den vergangene Jahren auch der schönste Stand ausgezeichnet worden.

Der Jury mit Judith Strang, Citymanagerin Silvia Pöhlsen und dem RGW-Vorsitzendem Frank Oster sei es wieder sehr schwer gefallen, eine Entscheidung zu fällen. Letztlich haben sie sich für folgende Stände entschieden: Den 1. Preis erhält Kathrin Döring. Die Jury hat zudem zwei 2. Preise vergeben: an die Familie Mark aus Grüningen und auch an Anette Feurer mit Ihrem Stand für “Kinder in Not”. Auf unserem Foto übergibt Silvia Pöhlsen den Gewinn an Kathrin Döring.