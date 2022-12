Katholischen Erwachsenenbildung lädt zu Lebens-Werkstatt für Männer ein

In einem neuen Format bietet Referent Markus Rollwa ab dem 14. Januar einen Workshop mit dem Thema „Lebens-Werkstatt für Männer“ an. An insgesamt sechs Terminen treffen sich die Teilnehmer via Zoom. In der Zeit zwischen den Terminen lösen sie für sich Aufgaben in der Natur, um das „eigene Spielkind zu aktivieren“, heißt es in der Pressemitteikung der Katholischen Erwachsenenbildung. Veranstalter sind die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau e.V. in Kooperation mit dem Netzwerk Männerbildung, der keb Kreis Ravensburg sowie der Fachbereich Männer der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Eine Anmeldung ist über www.keb-bc-slg.de erforderlich. Weiter heißt es in der Ankündigung: „Männer haben es oft nicht leicht: Im Job, in der Partnerschaft, als Vater, Sohn, Familienoberhaupt. Gibt es vielleicht einen leichteren Weg? Ist es wirklich so, dass Männer das alles ,müssen’?“ Die Teilnehmer erwarten neue Erfahrungen und ein spannender Austausch unter Männern. Eine ausführliche Kursbeschreibung findet sich auf der Webseite der Katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau unter www.keb-bc-slg.de