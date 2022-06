Katholische Erwachsenenbildung auf Studienfahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau waren in der Pfingstwoche auf Studienreise. Die gotischen Kathedralen in Orleans und Chartres standen ebenso auf dem Programm wie kleine romanische Kirchen. Die Kirche von Germigny-des-Prés vom Beginn des 9. Jahrhunderts zählt zu den ältesten erhaltenen Kirchen Frankreichs und beeindruckte durch ihre vorromanische karolingische Bauform und das erst 1840 wiederentdeckte Mosaik in der Apsis. Saint-Benoit-de-Fleury, eine Klostergründung bereits aus dem 7. Jahrhundert, beherbergt den Reliquienschrein des hl. Benedikt von Nursia in der Krypta und ist durch seinen Skulpturenschmuck mit Pflanzenmotiven, Tiergestalten und Szenen der Kapitelle im Vorhallenturm und das Tympanon des Nordportals bekannt.

Eine Führung durch das Wasserschloss Sully-sur-Loire mit seinen riesigen Parkanlagen, großen Zimmern und seinem 16 Meter hohen Dachstuhl, einem Meisterwerk der Zimmermannskunst, erklärte die wechselvolle Geschichte dieses weniger bekannten Loire-Schlosses. Die aus Metall errichtete Kanalbrücke Pont-canal de Briare verbindet die Seine mit der Loire und lud zu einem Spaziergang über die Loire ein.

Die Reise stand auch im Zeichen des hl. Martin. Eine sympathische Führerin erklärte die gotische Kathedrale St. Gatianus aus dem 13. Jahrhundert und führte durch die Altstadt von Tours zur 1887 heutigen im romanisch-byzantinischen Stil erbauten Basilika St. Martin. Der Schutzpatron unserer Diözese, Frankreichs und der Slowakei sowie vieler Kirchen und Gemeinden liegt hier in einem imposanten Grabmal in der Krypta. Er wurde um 316/317 als Sohn eines römischen Offiziers in Ungarn geboren und ist durch die Mantelteilung mit einem Bettler bekannt geworden. Im Alter von 34 Jahren wurde Martin getauft, lebte als Einsiedler und errichtete 361 ein Kloster. Im Jahre 370 wurde er zum Bischof von Tours geweiht. Nach seinem Tod wurde er am 11. November 397 in Tours beigesetzt. Ein Pilgerweg führt von seinem Geburtsort in Ungarn auch durch den Kreis Biberach nach Tours.

Ein Aufenthalt an den wohl berühmtesten Schlössern Chenonceau und eine Außenbesichtigung von Cambord hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Den Abschluss der Reise bildete ein Besuch des im 16. Jahrhundert ursprünglich als Jagdschloss errichteten Kaiserschlosses Fontainebleau mit seiner prächtigen Ausstattung und seinem Park.