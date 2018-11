Kapuzinermönche aus Deutschland auf den Spuren ihrer Ordensbrüder

Auf den Spuren ihrer Ordensbrüder vergangener Jahrhunderte haben sich am Dienstagnachmittag rund 60 Kapuziner-Mönche begeben, vom Postulanten bis hin zum Provinzial. Die Besichtigung der Kapuzinerkirche und des Klosters gehörten zum Kulturprogramm innerhalb eines viertägigen Kapitels in Reute, bei dem Themen wie Lebensstil und Lebensweise, Gebetsformen, aber auch interne Fragen behandelt wurden. In Deutschland gibt es derzeit 116 Kapuziner. Ihnen steht als Provinzial Marinus Parzinger mit Sitz in München vor.

„Männer unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung, aber der gleichen franziskanischen Gesinnung bilden diese Ordensgemeinschaft“, heißt es auf der Homepage. Sie engagieren sich in der Bildung, für Notleidende und Bedürftige sowie in der Seelsorge, so auch an Wallfahrts-Orten.

Winfried Aßfalg begrüßte die Besucher in der Kapuziner-Kirche, einem in der Bauweise vertrauten Gotteshaus für die Ordensmänner und freute sich, ihnen ein aus dem Ursprung erhaltenes Bauwerk vorstellen zu können, bis hin zu den wenig bequemen Kirchenbänken. 1656 wurde Kirchweihe gefeiert. „Solch archaische Beichtstühle sehen Sie nur noch in Riedlingen“, sagte er im Blick auf die Holzkonstruktionen. Auch auf die Kanzel machte er aufmerksam, welche die Brüder bei der Besichtigung des Klosters betreten konnten.

Nicht ohne Stolz wies Aßfalg auf die berühmten Künstler hin, die für die Kirche gearbeitet haben: Johann de Pay, der das Altarbild des heiligen Sebastian als Patron der Kirche gemalt hat, Johann Joseph Christian, der die Pietà schuf, und Franz Joseph Spiegler als Maler des Altarbildes in der im 18. Jahrhundert angebauten Seitenkapelle. Sie ist eine Besonderheit der Kapuziner-Kirche und zur Ehre des heiligen Fidelis aus Sigmaringen errichtet, der sich in der Gegenreformation für den katholischen Glauben einsetzte und deshalb ermordet wurde.

Viele Smartphones wurden von den Kapuziner-Brüdern gezückt, um Details der Kirche festzuhalten. Sie folgten Aßfalg in die Sakristei und durften mit ihm durch die Lücke blicken, die von dort den Blick auf die Mitte des Hochaltars in der Kirche öffnet.

Vor dem Gang durch die Bibliothek warfen sie einen Blick in die kleine Klosterzelle von Pater Silvan, die einzige noch im Original erhaltene, so Aßfalg. 1645 zogen die ersten Kapuziner in Riedlingen auf. Da sie auch im Umland seelsorgerlich tätig waren, befand sich das Kloster außerhalb der Stadtmauer, so dass sie jederzeit ein- und ausgehen konnten.

Die Kapuziner von heute nutzten die Gelegenheit, durch eine Öffnung der Krankenzimmer in die Kirche direkt auf den Hochaltar zu blicken, so wie es einst die Mönche taten, wenn sie krankheitsbedingt nicht an der Messe teilnehmen konnten. Schließlich registrierten sie auch Suso Braun, den aus Riedlingen stammenden Radio-Prediger. Außer ihm und Fidelis nannte Aßfalg als berühmten Kapuziner der Region noch Nilus Münst aus Uttenweiler, der zum Beichtvater der neapolitanischen Königin avancierte.

„Keine Konkurrenz“

In der Wertschätzung der Kapuziner als Seelsorger erkannte Aßfalg ihren Verbleib auch nach der Klosterreform durch Kaiser Joseph II. – hatten Riedlinger doch festgehalten, dass sie lieber bei den Kapuzinern als beim Stadtpfarrer beichten würden. Nach der Herrschaftsübernahme durch Württemberg 1806 diente es noch einige Jahre als Sammelkloster für die Patres anderer aufgelöster Kapuzinerklöster.

Ihnen war der Verbleib auch noch nach dem Kauf des Klosters durch die Stadt 1812 gestattet, die darin ein Altersheim einrichtete. Es wurde bis 1978 darin betrieben. Dies wertete Aßfalg als „Glücksfall“, zeigte er sich doch überzeugt davon, dass die alten Leute „ihr Sach“ behalten wollten. „Niemand hat sich getraut, hier was zu verändern“. Fast wie ein Wunder sei für ihn, dass über die ganze Zeit hinweg auch die Klosterzelle bestehen blieb. Das Kapuzinerkloster in Riedlingen gelte als das besterhaltene im süddeutschen Raum. Aßfalg dazu: „Es gibt keine Konkurrenz“.

Bevor die Kapuziner-Brüder zur Vesper in die Kirche zurückkehrten, ließen Winfried Aßfalg und Franz-Josef Gerster als zweiter Führer durch die Anlage die Mönche das Flair des von ihnen viel bewunderten Kreuzganges erspüren und schenkten noch einmal Gelegenheit zum Fotografieren.