Kaputte Reifen durch ausgelegte Nägel

Unbekannte haben am Montag in der Hindenburgstraße verbogenen Nägel, sogenannte Krähenfüße, ausgelegt. Zumindest ein Autoreifen und ein Radreifen wurden durch die Nägel zerstochen, so die Polizei.

Gegen 10.30 Uhr war ein 67-Jähriger unterwegs in der Hindenburgstraße unterwegs, als er auf den Nagel fuhr. Der durchstach den Reifen, der daraufhin Luft verlor. Beinahe wäre er dadurch gestürzt, sagte der Radler später der Polizei.

Etwa an derselben Stelle muss auch der Reifen eines Autos beschädigt worden sein. Mit dem war ein 38-Jähriger gegen 14.30 Uhr unterwegs. Gleich darauf bemerkte er, dass der Reifen Luft verlor. Er fand im Reifen ebenfalls einen verbogenen Nagel.

Die Polizei (Hinweis-Telefon 07371/9380) fand bei den Ermittlungen in der Hindenburgstraße mehrere Nägel. Die waren mehrfach und offenbar gezielt verbogen. So standen sie vom Boden ab und konnten die Reifen durchstechen. Diese Krähenfüße stellte die Polizei sicher. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen.