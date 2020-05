Kapitulation: Als die weiße Fahne am Kirchturm wehte

Der 2. Weltkrieg war in Europa offiziell am 8. Mai 1945 zu Ende. An diesem Tag trat die am Vortag von Generaloberst Alfred Jodl unterzeichnete Kapitulation des Deutschen Reichs in Kraft.

Doch schon vorher zeichnete sich das nahende Ende ab. Auch in der Region begrüßte die kriegsmüde Bevölkerung die heranrückenden Alliierten mit weißen Fahnen und Tüchern. Walter Schubert beschreibt die Dramatik jener Tage in der Ortschronik von Betzenweiler. Ähnliches spielte sich auch in anderen Gemeinden ab. Wir veröffentlichen das Kapitel auszugsweise.

„Ab Mitte April 1945 kamen die französischen Truppen auf ihrem Vormarsch immer näher. Kleinere deutsche Truppenverbände zogen auf ihrem Rückzug immer wieder durch das Dorf oder nahmen für eine Nacht Quartier. Dabei beschlagnahmten sie auch Wagen und Gespanne verschiedener Bauern.

Am späten Nachmittag des 22. April wurde von durchziehenden deutschen Soldaten von Bischmannshausen aus ein amerikanisches Jagdflugzeug vomn Typ P74 Thunderbolt (....) zur Notlandung gezwungen. Die Maschine konnte noch am Grüble beim Bischmannshauser Wasserreservoir notlanden. Dem Piloten gelang es, bevor deutsche Soldaten an die Absturzstelle kamen, in den Bussenwald zu entkommen und sich dort in Sicherheit zu bringen. Die Soldaten zapften das noch in den Tanks befindliche Benzin als höchst willkommene Beute ab, da an Treibstoff allgemein großer Mangel herrschte.

Am späten Abend dieses Tages befanden sich noch deutsche Soldaten im Dorf. Bei der Bäckerei Hager stand eine Feldküche. Nach langem Zureden, das Dorf zu verlassen, um Kämpfe mit den anrückenden Franzosen zu vermeiden und die Bevölkerung nicht zu gefährden, vor allem von Altbäckermeister Hager, zogen die Soldaten weiter. In der Nacht sah man Feuerschein von Kappel und auch von Kanzach her, wo es zu Gefechten gekommen war.

Kontroverse um die Fahne

Am folgenden Morgen wehte auf dem Kirchturm eine weiße Fahne. (...) Heftige Diskussionen entbrannten. Befürworter und Gegner hatten gewichtige Gründe. Die Gegner befürchteten Repressalien auftauchender SS-Einheiten, die Befürworter befürchteten, dass die anrückenden Franzosen das Dorf beschießen könnten. Plötzlich war Anton Osswald da und drohte jeden zu erschießen, der die Fahne herunter holen wolle. Unter seinem Mantel trug er eine Maschinenpistole. Gegen 1/2 10 Uhr kamen Panzer von Dürmentingen her durch die Wolfahrtsmühle bis zu Schaibs Weiher. Dort hielten sie kurz und rollten dann in Richtung Hailtingen weiter. Vermutlich hatte die weiße Fahne auf dem Betzenweiler Kirchturm den Kommandeur dieser Truppe dazu veranlasst. (...)

Ein Schützenpanzer, Jeeps und Lkws fuhren dann in das Dorf ein, wo an vielen Häusern weiße Fahnen aufgehängt waren. Entgegen den Befehlen der Kreisleitung waren an den Ortseingängen keine Panzersperren errichtet worden (...). Am Bach, bei der Bäckerei Hager, hielten die Fahrzeuge an. Dieb französischen Soldaten fragte und suchten nach deutschen Soldaten. (...) Nach einem etwa halbstündigen Aufenthalt fuhren sie mit den nachgekommenen Panzern weiter durch Bischmannshausen nach Uttenweiler, wo es schon am Morgen zu schweren Kämpfen gekommen war, bei denen es auf beiden Seiten Tote und Verwundete gab. Auch wurden zwei Uttenweiler Bürger schwer verwundet. Etliche Häuser wurden völlig zerstört. (....)

Gegenstände abliefern

Acht Tage nach dem Einmarsch der Franzosen wurden alle sich im Dorf aufhaltenden Soldaten, auch die hier zu Hause waren, ins Rathaus befohlen. Sie wurden dann als Gefangene nach Frankreich transportiert und blieben dort in Gefangenschaft, teilweise für mehrere Jahre. In der folgenden Zeit mussten auf Befehl der Besatzungsmacht, wie zuvor schon alle Waffen, immer wieder andere Gegenstände abgeliefert werden: Radiogeräte, Photoapparate, Ferngläser, Fahrräder usw., sogar eine komplette Männerbekleidung wurde von jeder Haushaltung verlangt. Später mussten alle Kühe und Kalbeln beim Rathaus vorgeführt werden. Die schönsten wurden von den Franzosen mitgenommen.

Nach dem Einmarsch der Franzosen waren die Zwangsarbeiter frei geworden. (...) Es kam wohl zu einigen Ausschreitungen und Diebstählen, die aber meist von auswärtigen Zwangsarbeitern begangen wurden. Spannungen ergaben sich mehr zwischen ihnen selbst. Der traurige Höhepunkt dieser Zwistigkeiten wurde bei der ersten Hochzeit nach dem Krieg im Gasthaus zur Traube erreicht. Bei dieser öffentlichen Hochzeit eines polnischen Zwangsarbeiterpaares, an der auch einheimische Bevölkerung teilnahm, wurde ein Pole von Ukrainern erschossen. Etwa sechs bis acht Wochen nach Kriegsende hatten alle Zwangsarbeiter Betzenweiler verlassen. Die meisten von ihnen sind in die USA ausgewandert, nur wenige kehrten in ihre Heimat zurück.“

Der Autor, Walter Schubert, kam 1956 als junger Lehrer nach Betzenweiler. Die Ortschronik „Dorf und Pfarrei Betzenweiler“, aus der wir zitieren dürfen, ist das Ergebnis seiner mehrjährigen Recherche.