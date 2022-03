Kantorei führt Matthäuspassion auf

In diesem Jahr gedenkt die Musikwelt mit Festivals und vielerlei Projekten des 350. Todestages von Heinrich Schütz. Dieses Gedenkjahr nimmt die Evangelische Kantorei Riedlingen zum Anlass, die Matthäuspassion von Heinrich Schütz am Sonntag, 3. April, um 15 Uhr im Münster St. Anna in Heiligkreuztal aufzuführen.

Mit der Evangelischen Kantorei unter der Leitung von Bezirkskantor Jürgen Berron musizieren als Evangelist der Tenor Marcus Elsäßer aus Stuttgart und als Jesus der Bass Steffen Balbach aus Calw. Monsignore Pfarrer Heinrich-Maria Burkard wird sich mit Texten beteiligen und das Gambenensemble „Les Violes“ unterbricht musikalisch die Passionsgeschichte an markanten Stellen. Der Eintritt für die gut einstündige Passionsmusik ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten sind erbeten.

Die musikalische Gestaltung der Passionen geht bis in die Frühzeit des Christentums zurück. Schon im vierten Jahrhundert wurde in der Karwoche am Palmsonntag die Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Matthäus, am darauffolgenden Mittwoch die nach dem Evangelisten Lukas vorgetragen. Im zwölften Jahrhundert trug man sie mit verteilten Rollen vor. Die Entwicklung der Mehrstimmigkeit führte dazu, dass man diese für die Darstellung der Menschenmenge nutzte. Neu war auch, dass die Passionen von einem Introitus und einem Schlusssatz umrahmt wurden.

Heinrich Schütz, der als Kapellmeister die Musik am Dresdner Hof jahrelang geprägt hatte, schrieb die Matthäuspassion 1666 in seiner musikalischen Spätphase. Sie gehört zu seinen reifsten Werken und wird unbegleitet vorgetragen. Die Textgrundlage besteht, außer dem Eingangs- und Schlusschor, aus dem Passionsbericht nach Matthäus. Das Passionsgeschehen wird von dem Evangelisten und den Einzelpersonen (Judas, Petrus, Pilatus u. a.) vorgetragen. Die knappen Reden der Menge werden chorisch dargestellt. Der Schlusssatz „Ehre sei dir Christe“ gehört zu den harmonisch und motivisch kunstvollsten Gebilde der Musik der damaligen Zeit.