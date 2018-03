Kammermusikalischer Hörgenuss

Zum fünften Mal hat das Riedlinger Streichquartett zu „Klassik im Kloster“ ins Refektorium eingeladen. Damit hat diese Veranstaltungsreihe ihren festen Platz im kulturellen Angebot der Stadt. Die interpretatorische Umsetzung der vorgestellten Kompositionen, das Können der Interpreten und die räumliche Nähe zwischen Publikum und den vier Solisten ließen auch die diesjährige Einladung zu „Klassik im Kloster“ zu einem kammermusikalischen Hörgenuss werden.

Viele Kompositionen für Streichquartette der Wiener Klassik seien so konzipiert, dass die erste Violine sich jubilierend präsentieren darf, während sich die anderen Instrumente auf die Mitgestaltung zu beschränken hätten, so Marion Kiefer in ihrer Moderation. Dies trifft zwar auch auf Haydns D-Dur-Quartett „Die Lerche“ zu, doch in vielen Partien können die vier Solisten Ernst-Martin Kiefer und Uli Etter (Violonen), Claudia Ott (Viola) und Marion Kiefer (Violoncello) gleichwertig ihr Können unter Beweis stellen.

Haydn reiste im Dezember 1790 nach London, um seine neuesten Quartette aufzuführen. Besonderes beeindruckt zeigten sich die Zuhörer vom eingängigen Thema des ersten Satzes im Quartett Nr. 5, in dem der naturverbundene Komponist in Gestalt der ersten Violine eine Lerche emporsteigen lässt. Dieses Thema berührt Seele und Gemüt auch an kalten Riedlinger Wintertagen. Unisono-Passagen und transparente Begleitabschnitte bilden die Basis, damit Ernst-Martin Kiefer seiner Violine einer Lerche gleich mühelose und strahlende Töne entlocken kann. Doch auch Uli Etter an der zweiten Violine, Claudia Ott und Marion Kiefer fanden Rau, um die Schönheiten ihrer Instrumente erklingen zu lassen.

Nach kräftigen Passagen in Form von Triolen lässt Haydn im Allegro des Eingangssatzes immer wieder die Lerche erklingen. Voll einfühlsamer Wärme trotz der erneut melodisch dominierenden ersten Violine das Adagio cantabile, danach, zum Tanze auffordernd, das Menuetto Allegretto. Im Blick auf wohl verschiedene Tanzformen waren hier die Themen nicht der ersten Violine allein vorbehalten. Zusammen mit Uli Etter korrespondierte Claudia Ott in bewegten Gesprächen, basierend auf Marion Kiefers sonorer Grundgestaltung. Im flüssigen, temporär nicht überzogenen Finale Vivace ließ Haydn noch einmal die Lerche jubilieren.

Verehrung für Beethoven

Mit einem melancholisch anmutenden Thema beginnt Uli Etter das Andantino aus einem Quartett von Claude Debussy. Die Zuhörer finden sich wieder in einer anderen Welt kammermusikalischer Klangkunst. In seinem einzigen Streichquartett verlässtDebussy die kompositiorischen Vorgaben der Wiener Klassik, die Instrumente werden immer mehr gleichberechtigt, was vor allem der Viola mit ihrer Wärme im tieferen Bereich besonders zugute kommt.

Mendelssohn steht für die Zeit der Romantik. Nicht nur die Tonart a-moll des vorgestellten Quartetts zeigte seine Nähe zu Beethoven, den er fast abgöttisch verehrte. Als 18-Jähriger hat er es 1827 im Todesjahr von Beethoven komponiert und wollte es wohl als eine Art Hommage an den großen Meister verstanden wissen. So beginnt Mendelssohn mit einem bedächtigen Adagio voll Ehrfurcht, um bald in ein vorwärtsdrängendes Allegro vivace überzuwechseln, das in vielen Grundzügen an Beethovens Kompositionsweise erinnert. Exponierte akkordliche Eckpunkte und nachfolgend fast heitere Sequenzen beschreiben Mendelssohns Gefühlsleben in diesem für ihn so bedeutsamen Augenblick. In musischem Gleichklang agieren die beiden Violinen, zurückhaltend unterstützt und bereichert durch Viola und Cello auch mit Pizzikato-Perioden.

Voll romantischer Sinnlichkeit, thematisch ausgehend von der Viola, das nachfolgende Adagio, melodiös liedartig ein Allegretto con moto. Das abschließende Presto hingegen wird geprägt durch die engagierte Musizierkunst der vier Solisten. Das Quartett endet in einem andachtsvollen Adagio, das man wiederum als Mendelssohns Gedenken an seinen verehrten Meister Beethoven deuten könnte. Langanhaltender Beifall wurde mit einem romantischen Liebeslied Mendelssohns belohnt.

Als Vorsitzende des Fördervereins der Conrad-Graf-Musikschule bedankte sich Waltraud Wolf bei den Musikern, die das eintrittsfreie Konzert zugunsten der Schule gestaltet haben. Alle Spenden kommen dem Streicherensemble Mikhail Antipov an der Schule zugute.