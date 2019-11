Kalender macht Lust auf Garten

Der Kalender der Volksbanken-Raiffeisenbanken für das Jahr 2020 – unter dem Titel „meine Leidenschaft - mein Garten“ – ist da. Über 11 300 Exemplare liegen bereit und können in den Geschäftsstellen der Volksbanken-Raiffeisenbanken des Landkreises kostenlos abgeholt werden. Der Kalender wird bereits zum zwölften Mal herausgegeben.

„Gartenarbeit entspannt, ersetzt das Fitness-Studio und für manchen ist die Arbeit im Grünen sogar Therapie“, sagt Jutta Springer-Rebstein von der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen. Alleine Blumen und Pflanzen anzuschauen, wirke. Zusammen mit frischer Luft sorge der Garten für gute Laune und Zufriedenheit. Die Natur erde einfach.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben in ihrem Kundenkreis recherchiert und Menschen mit Herzblut und Leidenschaft für ihren Kalender gewinnen können. Stellvertretend für diese Menschen steht Felix Selig aus Unlingen. Seine bezaubernden Blumenfelder machen vielen Menschen Freude. Farbenfrohe Dahlien und prächtige Sonnenblumen wetteifern hier um die Gunst der Pflücker. Der Kalender zeigt die Reize eines Bauerngartens mit Geschichte bis zum Naturgarten am Fuße des Bussens. Aber auch alle anderen Motive mit ihrer großen Farbenpracht begleiten durchs Jahr: Vom Januar-Kalenderblatt mit der Familie Veit aus Erolzheim und ihren blühenden Hortensien, über das Bild des Juni mit Marianne Fischer-Machleidt und ihrem Bauerngarten in Mittelbuch bis zum Dezember-Blatt, das Heidi und Bernhard Merk aus Dürnau in ihrem Paradiesgarten zeigt. „Es sind die Menschen im Kreis Biberach, mit denen der Kalender lebt“, sagt Jutta Spinger-Rebstein.