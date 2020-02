Körperverletzung im Festzelt – Zeugen gesucht

Gefährliche Körperverletzung wird einem 21-Jährigen zur Last gelegt, der kurz vor 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Festzelt in Zwiefaltendorf einen 29-Jährigen gegen den Kopf getreten haben soll. Eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen soll vorausgegangen sein. Laut Presemitteilung der Polizeidirektion ulm musste der Verletzte, der durch den Angriff das Bewusstsein verlor, durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie sich der Vorfall zugetragen hat und ob es weitere Beteiligte gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.