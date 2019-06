Junge Menschen wandern fast 80 Kilometer auf dem Jakobsweg

Zum vierten Mal in Folge hat der KLJB Bezirk Riedlingen junge Menschen aus der Raumschaft eingeladen, gemeinsam auf dem Jakobsweg zu pilgern. Dem Aufruf folgten auch in diesem Jahr wieder 41 Jugendliche und junge Erwachsene, etwa gleich viele wie im vergangenen Jahr. Der Startpunkt des diesjährigen Pilgerweges war Emmetten im schweizerischen Kanton Nidwalden nahe dem Vierwaldstättersee. In diesem Ort endete die KLJB-Pilgerreise im vergangenen Jahr – dementsprechend der ideale Startpunkt war, um den europäischen Kulturweg, wie der Jakobsweg sich nennen darf, fortzusetzen.

Die Altersspanne der Teilnehmer, die sich am Riedlinger Bahnhof getroffen haben, reichte von 15 bis 32 Jahren. Von dort aus fuhren sie mit dem Bus in die Schweiz. Da der eidgenössische Staat sich weigert, der Europäischen Union beizutreten und deswegen hohe Roaming Gebühren bei der Internetnutzung via Handy anstehen, wurde das Internet auf den Smartphones vorsorglich an der Schweizer Grenze ausgeschaltet. Der Flucht aus dem alltäglichen Trott stand nichts mehr im Wege und die Teilnehmer freuten sich auf insgesamt vier Tage in der freien Natur zusammen mit jungen Menschen und guten Gesprächen.

Die Landjugendlichen pilgerten in diesen vier Tagen 79,4 Kilometer durch die Schweiz. Der Weg führte entlang malerischer Landschaften, welche gekennzeichnet sind durch altehrwürdige Berge, smaragdgrüne Wälder, türkisschimmernde Bergseen und neugierigen Weidetieren. Durch Spiele und gemeinsames Essen lernten sich die Teilnehmer unter einander besser kennen und so wurde aus mehreren kleinen Grüppchen eine große Pilgergemeinschaft, die sich am Pfingstmontag dann auch zusammen durch Regen, Kälte und Matsch kämpfte, als würde man schon seit Ewigkeiten fest zueinander stehen.

Die Pilgerreise endete am Dienstag, 11. Juni, in Brienz im Kanton Bern, gelegen am nordöstlichen Ufer des idyllischen Brienzersees. Die Teilnehmer zeigten sich dort dankbar für die vergangenen und erlebnisreichen Tage und äußerten den Wunsch, im nächsten Jahr gerne wieder mitzupilgern, wenn das Bezirksteam der Katholischen Landjugend Bewegung wieder die Parole ausruft: „Komm lauf mit uns den Jakobsweg!“

Aber ohne die Hilfe des Verpflegungsteams wäre es nicht so gutgegangen: Das Team hat mit Sprinter, Anhänger und Auto das Gepäck der Teilnehmer von Unterkunft zu Unterkunft gefahren und dort alles für die Pilger herrichtgerichtet. Es hat jeden Abend ein leckeres Abendessen auf die Tische gezaubert, unterwegs die Pilger mit frischem Proviant versorgt und erschöpfte Teilnehmer auch abhgeholt.

Die Pilgerreise war, laut Mitteilung des KLJB-Bezirksteams, nur dank Gönnern möglich, die durch großzügige Spenden einen gewaltigen Teil dazu beigetragen haben, dass die Pilgerfahrt auch in diesem Jahr realisiert werden konnte.