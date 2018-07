Zwei Männer sind am Dienstagnachmittag am Busbahnhof in Riedlingen in Streit geraten und aufeinander los gegangen.

Die 21-Jährigen kennen sich und gerieten gegen 14 Uhr wegen einer Nichtigkeit in Streit, so die Polizei in einer Mitteilung. Einer der beiden schlug dem anderen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Er riss ihm seine Halskette vom Hals und nahm diese mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Raub.