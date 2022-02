Junge Einbrecher bedrängen Bewohner

Durch das Fenster sind am Mittwoch zwei Jugendliche in eine Wohnung in Riedlingen eingestiegen und haben dort einen Bewohner bedrängt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein 64-Jähriger hielt sich gegen 12.45 Uhr in seinem Wohnzimmer auf, als dort plötzlich zwei Unbekannte durch ein geöffnetes Fenster einstiegen und ihn bedrängten. Der Bewohner rannte in sein Schlafzimmer, schloss sich dort ein und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei dann zwei Jugendliche aus dem Raum Riedlingen fest, einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen. Auf sie passte die Personenbeschreibung. Bei einem der Jugendlichen fand die Polizei ein Küchenmesser. Das stammte vermutlich aus dem Haus des 64-Jährigen. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, sollen weitere Ermittlungen ergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.