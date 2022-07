Jugendvoll- & Hauptversammlung 2022 des FV Neufra

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. Mai fand im Neufraer Sportheim die Hauptversammlung des Fußballvereins Neufra statt. Zu Gast waren auch in diesem Jahr wieder Ehrenmitglieder, Vertreter verschiedener örtlicher Vereine, Ortschaftsräte und Ortsvorsteherin Erika Götz sowie der Bürgermeister der Stadt Riedlingen, Herr Marcus Oliver Schafft. Nach dem Grußwort stand die Totenehrung für das im abgelaufenen Geschäftsjahr verstorbene Mitglied Alois Schirmer an, dem mit einer Gedenkminute gedacht wurde.

Danach erläuterte der Vorstandsvorsitzende die Tagesordnung und startete mit seinen Ausführungen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021. Rückblickend konnte Norbert Selg von einem Jahr sprechen, das aus sportlicher Sicht davon geprägt war, dass man durch Lockdowns & Einschränkungen im Bereich des Spielbetriebs auf die Freigaben durch die Behörden angewiesen war und man sich sehr schwer tat, die Saison so durchzuspielen, wie man das eigentlich gewohnt ist. Nicht zuletzt bremsten den FVN immer wieder Ausfälle, sei es durch Corona oder auch Verletzungen, die im Aktiven Bereich dazu führten, dass ein nicht ganz zufriedenstellendes Ergebnis zu verzeichnen war. Dennoch unterstrich er, dass man stets das tat, was man eben tun durfte und durch den Zusammenhalt aller Mitglieder „das Schiff durch die Brandung gesteuert werden konnte“.

Im Nachgang berichteten die weiteren Vorstandskollegen aus den verschieden Ressorts wie z.B. dem sportlichen Bereich, sowohl von der Jugend wie auch von den Aktiven. Ein gutes Abschneiden konnte man im finanziellen Bereich verzeichnen, wo man ein überaus positives Ergebnis erzielen und einen weiteren Schritt beim Schuldenabbau gehen konnte. Die Vorstandschaft wurde unter Leitung von Bürgermeister Schafft entlastet und Ortsvorsteherin Erika Götz konnte Norbert Selg zur einstimmigen Wiederwahl als Vorstandsvorsitzenden gratulieren. Danach wurden die weiteren Vorstandsämter gewählt und es wurden zahlreiche neue Gesichter in ihren Ämtern begrüßt, aber auch langjährige Kollegen und auch Übungsleiterinnen verabschiedet. Mit einem kleinen Ausblick auf die anstehenden Events sowie das kommende Geschäftsjahr 2022 sowie einem besonderen Dank an Sportheimwirtin Claudia Maichel für ihr rühriges Tun und Wirken, fand die diesjährige Hauptversammlung des FV Neufra ihren Schluss.