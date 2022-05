Jugendlicher schlägt mit Würgeholz zu

Mit einem Nunchaku, einem sogenannten Würgeholz, traktierte ein 15-Jähriger am Donnerstagabend einen 29-jährigen Mann. Der erlitt dabei nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Wie die Dienststelle weiter mitteilt, passierte der Vorfall gegen 21.45 Uhr in der Gammertinger Straße. Dort war der 29-Jährige mit seinen zwei Begleitern unterwegs. Der 15-Jährige und ein 18-Jähriger passten ihn wohl ab. Der 15-Jährige schlug dann mit der Waffe auf den Oberkörper des 29-Jährigen, heißt es. Als Zeugen die Polizei riefen, flüchteten die beiden jungen Männer. Die waren schnell ermittelt. Hintergrund für den Angriff sollen wohl Streitigkeiten in der Vergangenheit gewesen sein. Zu denen wollte sich laut Polizei jedoch keiner der Beteiligten äußern. Auf den 15-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung zu.