Jugendkonzert in St. Gerhard

Das Jugendstadtorchester lädt ein zum Jugendkonzert, am Sonntag, 6. November, in die ehemalige Kapelle des St. Gerhard. Beginn ist um 15 Uhr.

Dirigent Michael Reiter hat mit den jungen MusikerInnen in den Herbstferien ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, teilen die Mitglieder der Stadtmusik Riedlingen mit. Musikstücke, die das gesamte Orchester fordern und Musikstücke, die einzelne Musikerinnen und Musiker solistisch in den Vordergrund stellen, werden zu hören sein. Zudem gibt es an diesem Nachmittag laut Ankündigung auch eine Vorgruppe. Die Bläserklasse der Joseph Christian-Gemeinschaftsschule präsentiert zum Konzertbeginn ihr Können.