Jugendkonzert begeistert die ZuhörerInnen

Das Jugendstadtorchester ist das Nachwuchsorchester der Stadtmusik Riedlingen. In ihm spielen Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren.

Nachdem in den vergangenen Jahren coronabedingt für die jungen Musikerinnen und Musiker kaum Auftrittsmöglichkeiten vorhanden waren, kam Stadtmusikdirektor Michael Reiter auf die Idee, mit den Jugendlichen ein eigenständiges Konzert auf die Beine zu stellen. Diese waren sofort Feuer und Flamme. In den Herbstferien standen dann Probentage im Haus der Blasmusik auf der Tagesordnung um den Stücken, die in den wöchentlichen Proben seit den Sommerferien geübt wurden, den letzten Feinschliff zu geben. Neben der harten Probearbeit kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz, so dass aus den Jugendlichen eine eingeschworene Gemeinschaft wurde.

Am 6. November war es dann so weit. Um 15 Uhr wurde das Jugendkonzert in der ehemaligen Kapelle des St. Gerhard aufgeführt. Fast bis auf den letzten Platz war der Zuhörerbereich besetzt. Und alle warteten gespannt darauf, was sie zu hören bekommen.

Wie es sich für ein richtiges Konzert gehört, gab es auch eine Vorgruppe. Die Bläserklasse der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule eröffnete das Konzert musikalisch, bevor der 1. Vorsitzende der Stadtmusik, Jürgen Berger, das Publikum willkommen hieß. In seinen Grußworten bedankte sich Berger bei den Sponsoren vom Autohaus Schlegel und der Bäckerei Bochtler, die die Anschaffung eines Poloshirts für das Jugendstadtorchester finanziell unterstützen.

Anschließend brachte die Bläserklasse, teilweise mit Unterstützung des Jugendstadtorchesters, weitere vier Musikstücke zu Gehör, die viel Beifall durch da Publikum bekamen. Das weitere Programm bestritt dann das Jugendstadtorchester (JUSTO). Dirigent Michael Reiter hatte dazu ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach der Pause begleitete das Orchester die Solisten. Mit „Dos Muchachos“ von Dick Ravenal präsentierte sich das Trompetenregister. Posaunist Mika Lehn brillierte mit „T-Bone Tricks“. Bei „Little Girl from Trinidad“ standen die Querflöten im Vordergrund.

Für ihr Engagement bei den Probetagen bedankte sich Vorsitzender Berger bei Maria und Daniel Faigle mit jeweils einem Präsent. Sein Dank galt auch Jana und Noah Reiter, die ihren Vater Michael bei seiner Arbeit unterstützten. Das Jugendstadtorchester durfte die Bühne erst nach zwei Zugaben verlassen.