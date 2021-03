Jugendhaus TR4P öffnet wieder seine Türen

Seit dieser Woche besteht auf Grund der neuen Coronaverordnung des Sozialministeriums für die Offene Kinder- und Jungendarbeit die Möglichkeit das Jugendhaus TR4P in Riedlingen wieder zu öffnen. In den vergangenen Wochen waren lediglich Beratungszeiten im Jugendhaus möglich. Die offene Kinder- und Jugendarbeit bietet in Absprache mit der Stadt ein buntes Programm.

Die Angebote können im Jugendhaus auf Grund der Raumgröße mit bis zu zehn Personen veranstaltet werden, solange die Inzidenz unter 100 liegt. Bei einer Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen sind nur Beratungsangebote zulässig.

Bei den Gruppenangeboten wird jede Woche etwas Neues angeboten. In dieser Woche gibt es am Donnerstag ein Filmspecial und am Samstag eine Lavendeldruckwerkstatt. Die aktuellen Programme und Infos werden immer in den Schulen und auf Instagram @oja.riedlingen veröffentlicht. Alle Angebote sind kostenlos. Im Jugendhaus gibt es zudem einen Billardtisch, eine Tischtennisplatte und viele Spiele, die bei jedem Besuch genutzt werden können. Zusätzlich wird immer samstags von 14 bis 16 Uhr ein Familiennachmittag angeboten, bei dem eine Familie, wenn alle im gleichen Haushalt leben, das Jugendhaus ganz für sich haben kann. Alle Angebote werden von einer Fachkraft der offenen Kinder- und Jugendarbeit Riedlingen, deren Träger das Haus Nazareth Sigmaringen ist, begleitet. Alle interessierte Kinder und Jugendliche sowie Familien, die an den Angeboten teilnehmen möchten müssen sich spätestens 15 Minuten vor Beginn eines Angebotes anmelden unter: Telefon 0159/04536549 telefonisch, oder per WhatsApp.