Jugend-Badmintonturnier in Bad Waldsee

Am Wochenende fand das zweite Regionalranglistenturnier der Badmintonjugend in Bad Waldsee statt. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen waren vom BV Riedlingen nur zwei Jugendliche am Start.

Annika Bosch nahm das erste Mal an einem Turnier teil und war etwas aufgeregt. Als Turnierneuling hatte sie einen schlechten Setzplatz und eine dementsprechend gute Gegnerin. Sie machte ihre Sache sehr gut und verlor den ersten Satz erst in der Verlängerung mit 24:26, konnte den zweiten Satz dann mit 21:16 gewinnen und musste sich dann leider im entscheidenden dritten Satz mit 21:18 geschlagen geben. Die Dreier-Gruppe um Platz sieben bis neun gewann Annika dann deutlich, so dass sie in der Altersklasse U15 am Ende den siebten Platz belegte.

Henry Pfohl hatte sich im vorherigen Turnier bereits Ranglistenpunkte erkämpft und somit einen besseren Setzplatz. Er konnte sein erstes Spiel in zwei Sätzen für sich entscheiden. Im nächsten Spiel traf er auf den späteren Turniersieger Tim Karrer vom TV Zizenhausen. In diesem Spiel war für Henry nichts zu holen. Die nächsten zwei Spiele waren dann wieder auf Augenhöhe – gingen aber doch verloren. Henry wurde somit 8. von 16 Spielern in seiner Altersklasse U15.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass beide einiges gelernt haben und nun sehr genau wissen, an was sie arbeiten müssen, um bei den nächsten Turnieren ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Die Erwachsenenmannschaft nimmt in der Bezirksliga einen Platz im Mittelfeld ein. Der nächste Spieltag findet am 17. Dezember um 15 Uhr in der Realschulsporthalle statt. Gegner ist der TSV Altshausen IV. Der BV Riedlingen freut sich über zahlreiche Zuschauer.

Wer die schnellste Sportart der Welt selbst einmal ausprobieren möchte, ist herzlich willkommen. Die Jugendlichen trainieren montags von 17 bis 18.30 Uhr in der Realschulsporthalle, das Erwachsenentraining findet montags ab 18.30 Uhr und donnerstags ab 20 Uhr statt.