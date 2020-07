Jufo-Event geht weiter: Corona-Regeln weitgehend eingehalten

Der erste Abend des Jufo-Events im Stadthallenareal ist am Freitagabend auf einiges Interesse bei der Zielgruppe gestoßen, aber nicht überrannt worden. Darauf deutet eine Momentaufnahme der Schwäbischen Zeitung gegen 22 Uhr hin. Die Corona-Hygieneregeln wurden weitgehend durchgesetzt und fanden ein verständiges Publikum.

Auf dem Stadthallenareal trafen sich zu jener Zeit mehrere Kleingruppen an verschiedenen Stellen vor der Viehauktionshalle. Drinnen legte gerade der Diskjockey Nushi auf. Einige wenige tanzten; es war ein Leichtes, auf der Tanzfläche den Corona-Abstand zu halten. Der Ordnungsdienst wies die Gäste darüber hinaus an (Mindestalter 16), ihre Namen und Rufnummern in eine Liste einzutragen. Im Ein- und Durchgang ließen sich die Abstände nicht einhalten; nur wenige trugen hier nach dem schwülheißen Tag Maske.

Jugendliche mussten einen Partypass deponieren. Was ist ein Partypass? Er ist ein aus dem Internet ausdruckbares Papierdokument, in das der Inhaber selbst bestimtme Daten aus dem Reisepass oder Perso sowie Rufnummern der Eltern einträgt und auf dem man auch sein Portraitfoto anbringt. Der Sinn ist, dass die Veranstalter die Eltern anrufen können, wenn dem Heranwachsenden etwas passiert ist. Bei der normalen Heimkehr bekommt man diesen inoffiziellen Pass zurück. Hintergrund ist offenbar, dass die Veranstalter die offiziellen Pässe nicht einbehalten dürfen. Ein 17-jähriger Pflummerner kam so nicht in die Disko, weil er ihn nicht dabei hatte. Er beklagte sich ein wenig bei seinen Kumpels, ließ sich aber von ihn von der Rechtmäßigkeit der Anordnung überreden und heimbegleiten. Das schien angesichts seines Zustandes auch die beste Lösung gewesen zu sein.

Das Jugendforum-Wochenend-Event geht seit Samstag, 12 Uhr, auf dem Stadthallenareal mit verschiedenen Aktionen und Bewirtung weiter und schließt um 2 Uhr nachts ab. Es soll laut Jufo-Vorstand Klaus Teschner Jugendlichen zwischen 16 und 99 Abwechslung nach dem Corona-Lockdown bieten.