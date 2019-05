Jubiläumskonzert mit Überraschungsgästen

Am Samstag, 11. Mai, lädt der Liederkranz Neufra um 20 Uhr zu einem bunten und abwechslungsreichen Konzertabend in die Donauhalle Neufra ein.

Anlass ist das 125-jährige Bestehen des Vereins und zugleich die Gründung seiner Jugendabteilung Chor Fatal vor 20 Jahren. Die Zuhörer erwartet eine vielseitige Mischung aus klangvollen Klassikern und Evergreens gepaart mit aktuellen Hits und modernen Arrangements.

Zusätzlich freuen sich die gastgebenden Chöre auf ein Klangprojekt der besonderen Art mit ihren instrumentalen Überraschungsgästen, die Bergfeeling in der Donauhalle verbreiten werden.

Unter dem Motto „...aus purer Lust am Singen“ ist für jeden Musikgeschmack etwas Passendes dabei. Chor Fatal-Dirigent Michael Kniele freut sich auf einen unterhaltsamen Abend mit vielen Besuchern.

Karten können noch bis einschließlich Donnerstag, 9. Mai, bei den Filialen der Volks- und Raiffeisenbank in Riedlingen, Ertingen und Uttenweiler erworben werden. Außerdem liegen Karten bei der Bäckerei Kapp in Neufra und im Rathaus bei Ortsvorsteherin Erika Götz (Sprechstunde: Mittwoch, 8. Mai, von 18 bis 20 Uhr) bereit. Am Konzertabend selbst können Karten auch an der Abendkasse erworben werden.