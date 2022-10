Jeder Start wurde mit einer Medaille belohnt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den 37. Weilstetter Lochenschwimmtagen in Balingen stellten sich sechs Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Riedlingen am 16. Oktober der Konkurrenz. Der Wettkampf fand auf der 25m-Bahn statt.

Auch dieses Mal hat das intensive Training der Schwimmerinnen und Schwimmer Wirkung gezeigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Von ihren insgesamt 36 Starts wurde jeder Start mit einem Podestplatz belohnt. 29 Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen brachte die Gruppe mit nach Hause.

Franziska Dorner (Jahrgang 2010), die sich eigentlich nicht leistungsstark fühlte, beendete alle ihre sechs Starts mit dem 1. Platz und erzielte dabei vier neue persönliche Bestzeiten. Leni Holstein (Jahrgang 2009) wurde für ihre Leistungen mit viermal Gold, einmal Silber und einmal Bronze belohnt und konnte ihre aktuelle Leistungssteigerung mit fünf neuen Bestzeiten beweisen. Auch Radin Zebarjadi (Jahrgang 2009) war mit zwei Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille wieder erfolgreich. Er hat seine persönliche Bestzeit in 50 m Rücken deutlich unterschritten. Anton Gribanov (Jahrgang 2008) setzte seine anhaltende Erfolgsserie fort und schwamm fünfmal auf Platz 1 und einmal auf Platz 2. Katharina Dorner (Jahrgang 2007) und Niklas Wiedergrün (Jahrgang 2003) holten jeweils bei ihren sechs Starts sechsmal Gold und erzielten außerdem mehrere Gesamtsiege. Darunter die schnellste 100 m Freistilzeit des Wettkampfes weiblich, die Katharina in 1:00,28 Minuten schwamm und Niklas erzielte die männliche Bestzeit in 0:56,46 Minuten.