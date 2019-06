Jeder über 18 kann mitsteigern

Am Freitag, 7. Juni, werden im großen Sitzungsaal wieder Fundsachen versteigert, Beginn um 14 Uhr. Wir haben mit Auktionator Ralph Grünacher von der Stadt Riedlingen zum Ablauf gesprochen.

Herr Grünacher, was für Gegenstände werden am Freitag versteigert?

Fundfahrräder und Fundgegenstände, die länger als sechs Monate bei uns verwahrt werden.

Wie kommt die Stadt zu den Sachen?

Die Sachen werden von Findern bei uns abgegeben und von uns verwahrt. Die Fundsachen müssen mindestens sechs Monate bei uns verwahrt werden, bevor wir diese in die Versteigerung geben dürfen.

Wer darf mitsteigern und wie kann man die vorher begutachten?

Ab 13.30 Uhr am Freitag kann man die Fundgegenstände im Großen Sitzungssaal im Rathaus begutachten. Ab 14 Uhr beginnt dann die offizielle Fundsachenversteigerung. Mitsteigern kann jeder über 18 Jahren oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Sollte jemand einen Fundgegenstand ersteigert haben, ist der Betrag sofort in Bar zu entrichten.

Was, wenn jemand eine Fundsache als seine eigene erkennt – kann er sie dann einfach so mitnehmen?

Nein, dass geht natürlich nicht. Nach der sechsmonatigen Aufbewahrungsfrist geht das Eigentum an den Finder beziehungsweise wenn dieser verzichtet auf die Behörde über.

Was passiert mit den Einnahmen – gehen die ihn den Stadtsäckel?

Die Einnahmen werden der Stadtkasse übergeben.

Und was passiert mit Gegenständen, die nicht versteigert werden?

Die Gegenstände die nicht versteigert werden, werden teilweise weiter aufbewahrt.