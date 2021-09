Jana Reiter wird Dirigentin der Klangfärber

Von einem überaus aktiven und erfolgreichen Musikerjahr 2020 konnten die Klangfärber aus Daugendorf – wie andere Chöre auch – rückblickend nicht gerade sprechen. Doch mit allen coronabedingten Einschränkungen taten die Sängerinnen und Sänger auch 2020 was in diesem Rahmen eben machbar war.

Darüber resümierte Schriftführerin Caroline Christian in ihrem Jahresbericht. Die Vereinskasse stimmt – darüber gab Kassiererin Brigitte Schmid Auskunft; die Prüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Eine stille Gedenkminute galt den im letzten Jahr verstorbenen Ehrenmitgliedern Karl Schmid und Josef Kappeler. Beide hatten den Chor über lange Jahre engagiert und erfolgreich begleitet.

„Vier neue Sängerinnen haben wir 2020 dazugewonnen. Singbegeisterte junge Frauen, die für einen erfreulichen Altersdurchschnitt im Chor sorgen“, scherzte Vorstand Robert Schmid liebevoll. Die Chorgemeinschaft freut sich darüber – die vier gehören schon ganz dazu. Natürlich ist weiterer Zuwachs immer willkommen.

Nachdem Dirigent Rudi Karnik seinen Abschied auf Jahresende angekündigt hatte, waren die Klangfärber auf Suche – gar keine so leichte Angelegenheit in der problematischen Corona-Zeit. Es gab mehrere Bewerbungen, doch die Klangfärber entschieden sich für Dirigentennachwuchs aus den eigenen Reihen. Jana Reiter wird ab sofort hinter dem Dirigentenpult stehen und den Klangfärbern die Töne beibringen. „Ich freue mich über den Rückhalt und die positiven Rückmeldungen des Chores. Sie geben mir Zuversicht und Mut für diese neue Aufgabe und ich bin freudig aufgeregt“, meldete sich Jana Reiter zu Wort. Die musikalische junge Frau studiert Musik und musiziert schon seit vielen Jahren im Daugendorfer Musikverein.

2020 hatte sie bereits einige Gottesdienste im Rahmen des Machbaren mit- und selbst gestaltet. Wann immer es möglich und erlaubt war, sangen kleinste und kleine Gruppen in Vorabendmessen oder Gottesdiensten. Wie geht es mit den Proben weiter? Vorerst vorsichtig, mit genügend Abstand und einer ersten Probe im Oktober.

Ortsvorsteher Armin Lenz bedankt sich bei den Klangfärbern für ihren Zusammenhalt in der probenfreien Zeit und bei Jana Reiter für ihre Bereitschaft, den Chor zu übernehmen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig. Er und Edith Rueß, neu gewählte 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderates, gratulierten dem gesamten Vorstand.

„Wie anders ein Gottesdienst ist, wenn der Gesang fehlt, das haben wir in der Corona-Zeit schmerzlich gemerkt. Einen engagierten und aktiven Chor in der Gemeinde kann man also gar nicht genug wertschätzen“, brachte es Edith Rueß auf den Punkt. Mit Bedauern verabschiedet wurde Christa Stöhr, die viele Jahre bei den Klangfärbern gesungen hat und jetzt ihren Schwerpunkt auf andere Hobbys legen will.

Dankesworte dürfen bei einer Jahreshauptversammlung nicht fehlen. Besonders bedankte sich Robert Schmid bei Rudi und Gertrud Karnik, sowie Brunhilde Roth für ihr musikalisches Wirken im vergangenen Jahr. Claudia Jasbinschek hatte die Durststrecke 2020 genutzt, um alle Vereinsnoten zu ordnen und zu archivieren und Inge Butscher war und ist immer zur Stelle, wenn es darum geht, sich zu Geburtstagen und Jubiläen individuelle Geschenke auszudenken.

Das Schlusswort hatte Claudia Rauscher, 2. Vorstand, die sich bei Robert Schmid bedankte, der auch während Corona-Zeit telefoniert und organisiert hatte und dafür sorgte, dass der Faden zur Musik und der zwischen den Sängern nicht abriss.