Jahrhunderte alte Stiftung für soziale Zwecke

Manche Entscheidungen wirken Jahrhunderte lang. So wie die des Geistlichen Konrad Manopp. Der hat 1377 die Hospitalstiftung gegründet. Und aus deren Erträgen werden auch über 640 Jahre danach noch soziale Aufgaben finanziert. Vor allem Senioren kommen in den Genuss der Erträge, aber auch Kindergärten werden unterstützt. Doch die Mittel der Stiftung sind begrenzt: Die Stiftung hat derzeit Rücklagen von rund eine Million Euro, die Einnahmen stammen hauptsächlich aus dem Forst. Bei Wohngebäuden legt die Stiftung hingegen noch drauf.

In den vergangenen Jahren hat sich die Hospitalstiftung in Riedlingen finanziell besser geschlagen, als zunächst prognostiziert war. Sowohl 2017 als auch 2018 war ein Griff in die Rücklagen geplant, um die Aufgaben finanzieren zu können. Doch dem war nicht so, im Gegenteil: 2017 wurde wieder über eine halbe Million Euro in den Sparstrumpf der Stiftung eingezahlt und 2018 kamen weitere 136000 dazu, so dass der Rücklagenstand auf 1,16 Millionen Euro anwuchs. Doch dieses Jahr soll wieder Geld entnommen werden. Dies sieht zumindest die Haushaltsplanung vor. 150 000 Euro sollen entnommen werden, so dass rund eine Million Euro verbleiben.

Doch wer profitiert eigentlich konkret? Die Altenbegegnungsstätte wird etwa zu 100 Prozent durch die Hospitalstiftung finanziert. Rund 30 000 Euro werden 2019 dafür veranschlagt. Darin sind allerdings sämtliche Kosten von Heizung, Abschreibungen und Erstattungen an die Stadt enthalten. Auch Senioren des Konrad-Manopp-Stifts erhalten Zuwendungen. Immobile Heimbewohner erhalten Fahrtkostenzuschüsse für das Taxi. 10 000 Euro sind in der Hospitalstiftung dafür 2019 vorgesehen. Die Kirche im Kapuzinerkloster wird ebenfalls von der Stiftung unterhalten. Rund 60 000 Euro kostet dies inzwischen jährlich. Nach der Sanierung, die vornehmlich von der Hospitalstiftung getragen wurde, haben sich auch die Abschreibungen deutlich erhöht.

Auch zwei Kindergärten werden unterstützt. Dieses Jahr steht eine größere Sanierung im Plan. Der Kindergarten in der Eichenau sowie die dazugehörige Mietwohnung sollen saniert werden. 290 000 Euro sind dafür vorgesehen, wie der Gemeinderat als Stiftungsrat bereits 2018 beschlossen hat. Der Eingangsbereich des Kindergartens samt Treppe sollen neu hergerichtet werden. Die Wohnung ist frei geworden, im derzeitigen Zustand nicht vermietbar und muss renoviert werden. Auch soll die Raumaufteilung verändert werden.

Im Gemeinderat regte sich dieses Jahr Widerstand gegen die Maßnahme: Das sei kaum refinanzierbar, so der Hinweis. Und damit läuft es einem Grundsatz zuwider, den die Kämmerei als Sachwalter der Stiftung im Haushaltsplan niedergeschrieben hat: „Einem Verzehr des Vermögens ist nachdrücklich entgegenzuwirken“, der Werterhalt bleibt oberster Grundsatz.

Auf ein Vermögen von rund zehn Millionen Euro belaufen sich die Werte insgesamt, die Kunstgegenstände nicht eingerechnet, so die Schätzung der Kämmerei vor einigen Jahren. Durch Zustiftungen im Laufe der Jahrhunderte ist das Vermögen der Stiftung gewachsen (siehe Kasten). Dieses Vermögen wurde in Sachwerte und in Grundstücke angelegt. So besitzt die Hospitalstiftung Wälder und etliche Mietwohnungen.

Gewinn macht die Stiftung vor allem aus den Holzverkäufen aus dem Hospitalwald. Dieses Jahr werden Überschüsse in Höhe von 87 000 Euro erwartet. Auch Mietwohnungen gehören der Stiftung, etwa in der der Manopp-Straße oder der Weilerstraße. Doch daraus wird derzeit kein Gewinn erwirtschaftet, sondern durch Einberechnung von Abschreibungen und Zinsen ergibt sich ein Abmangel von 11 500 Euro. Allerdings: „Um zukünftig auch über die Gebäudeverwaltung einen Gewinn erwirtschaften zu können, wurden in diesem Haushalt die Mieten für Kindergärten angehoben und erstmals eine Miete für die Ausstellungsräume des Museums von der Stadt erhoben. Ebenfalls wird eine Mietpreis- und Pachtanpassung für 2020 geprüft“, heißt es im Bericht der Kämmrei.

Stiftungszweck

Der Stiftungszweck hat sich im Laufe der Jahre etwas verändert. „Die Stiftung dient der freien Wohlfahrtspflege“, heißt es im ersten Absatz zum Stiftungszweck in der Satzung. Dies wird noch konkretisiert: Der Zweck wird erfüllt, wenn die Stiftung ihre kirchlichen Einrichtungen unterhält sowie die Altenbegegnungsstätte, die Sozialstation Riedlingen und die Kindergärten unterstützt.

Verwaltet wird die Stiftung von der Stadt, der Stiftungsrat ist mit dem Gemeinderat identisch, doch Stiftungshaushalt und städtischer Haushalt sind komplett getrennt.