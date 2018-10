Jahrgang 1959 feiert 59er-Fest

Fototermin, Stehempfang und Führung im Kapuzinerkloster: Bei strahlendem Sonnenschein hat der Jahrgang 1959 am vergangenen Samstag sein 59er-Fest in Riedlingen gefeiert.

Nach einem Stehempfang im Café Reinke und einem Fototermin am Narrenbrunnen, konnten alle Teilnehmer des Jahrgangs 1959 im Freien ihren Kaffee genießen. Danach traf man sich zu einer Andacht im Kapuzinerkloster mit Pfarrer Uwe Grau. Eine interessante Führung mit Winfried Aßfalg im Kloster schloss sich daran an. In gemütlicher Runde endete der Festabend im Löwenstadl.