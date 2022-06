Jahreskonzert des Musikvereins Neufra in der Donauhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Neufra wurde von der Gemeinschaftsjugendkapelle Altheim/Neufra/Pflummern unter der Leitung von Vinzenz Jochum in der Donauhalle eröffnet. Mit dem ersten Stück „Havana“ von Camila Cabello hörten die Besucher einen der aktuell erfolgreichen Popsongs und wurden dabei in eine Latin-Stimmung versetzt. Der anschließende Wechsel in ein Fußballstadion-Feeling wurde durch das Werk „Football’s coming home“ von Ian Broudie geschaffen. Nach reichlichem Applaus des Publikums kamen die Jungmusiker gerne noch der Zugabe „Schönes Prag“ von Frantisek Kmoch nach, bevor die aktive Musikkapelle, ebenso mit Dirgient Vinzenz Jochum, durch das Stück „Nessun Dorma“ von Giacomo Puccini und vollem Orchesterklang einen Einblick in den dritten Akt der bekannten Oper „Turandot“ gab. Das darauffolgende Werk „Les Misérables“ von Claude-Michel Schönberg begeisterte die Zuhörer, indem vor allem durch melancholische Teile die Geschichte des Sträflings Jean Valjean, der erbarmungslos verfolgt wurde, aus dem gleich lautenden Musical zum Ausdruck gebracht wurde. Ein weiterer Höhepunkt des Konzertabends war das „Tannhäuser Festival“ von Richard Wagner. Genau aufeinander abgestimmte Klangfarben fassten die gleichnamige Oper in einem zehnminütigen Blasorchesterstück aus fünf Teilen zusammen. Im Anschluss daran wurde der Marsch „Prager Burg“ von František Kovárík gespielt.

Nach einer kurzen Pause wurden die Besucher mit dem Stück „Ålm“ von Armin Kofler musikalisch auf eine Alm-Wanderung mitgenommen. Zu Beginn erklang eine friedliche Morgenstimmung. Im Mittelteil wurde sowohl die idyllische als auch die bewegte Seite der Berge zum Ausdruck gebracht. Das abschließend hervorgehende Volkslied „Auf der Ålm“ vermittelte das gute Gefühl, nach einer aufregenden Wanderung unversehrt wieder zurückzukehren. Mit dem Titel „Africa“, wodurch die US-amerikanische Rockband Toto auf das Schicksal der hungernden Kinder in Afrika aufmerksam machen wollte, präsentierte der Musikverein Neufra einen international erfolgreichen Hit aus dem Jahr 1982. Der Musikverein verabschiedete sich mit „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg, das in der Zeit der Teilung Deutschlands von der Sehnsucht nach Freiheit und der Hoffnung, dass schließlich alles gut wird, handelt. Auch die aktive Kapelle führte im Anschluss daran gerne noch die Zugabe „Choralia“ von Bert Appermont auf.