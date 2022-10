Jahreskonzert des Akkordeonorchester Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Musik verbindet“ hat das Akkordeon-Orchester Riedlingen am Samstag, den 22. Oktober einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzertabend veranstaltet.

In der Daugendorfer Donauhalle traten das Jugend- und das Hauptorchester des Vereins sowie das Gastorchester aus Aichhalden-Rötenberg auf.

Unter der Leitung der Dirigentin Cornelia Dick eröffnete das Jugendorchester den Abend mit dem Stück „Echoes“, einer fünfsätzigen Suite für Akkordeon-Ensemble. Anschließend zeigten die jungen Musiker, dass man mit dem Akkordeon Pop-Musik machen kann und spielten das Stück „Hollywood Hills“, zu dem das Publikum begeistert mitklatschte.

Das Gastorchester aus Aichhalden-Rötenberg unter der Leitung von Mario Nortmann unterhielt das Publikum mit einem perfekt einstudierten Unterhaltungsprogramm. Mit der Suite 2012 und „Pegasus“ eröffneten die Schwarzwälder ihren Teil des Konzerts. Mit dem Stück „Lass jetzt los“ aus dem Filmtitel „Die Eiskönigin“ schwelgten Jung und Alt in Filmerinnerungen. Auch die bekannten Stücke „Africa“, „Don´t stop me now“ und „Best of Herbert Grönemeyer“ begeisterten das Publikum.

Das dritte Orchester des Abends, das Hauptorchesters des Vereins, spielte unter der Leitung von Cornelia Dick und überzeugte mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit dem ausdrucksstarken Rockstück „Bon Jovi in Concert“ wurde dieser Konzertteil eröffnet. Die größten Erfolge der Carpenters zeigte das Hauptorchester bei „Carpenters forever“. Weiter ging es mit dem Stück „Dance with somebody“, welches das Publikum in Tanzstimmung versetzte. Auch mit „Take on me“ und „Abenteuerland“ gab das Hauptorchester bekannte Melodien zum Besten. Bei „Major Tom“ wurden dann die Handylichter gezückt und die Zuhörer schwebten gemeinsam durch das All.

Gabi Seifried führte souverän durch das Programm und das Unterhaltungsorchester Tastenzauber bewirtete an diesem Abend. Die Vorsitzende Petra Sauter bedankte sich beim Gastorchester für den Besuch und überreichte einen Präsentkorb.

Beim gemeinsamen Finale mit über 50 Akteuren präsentierten die drei Orchester mit voluminösem Klang die Stücke „Crossline“ und „Atemlos“. Mit reichlichem Applaus endete das erfolgreiche Konzert, bei der die Musik, auch beim gemeinsamen Ausklang des Abends, auf alle Fälle miteinander verbunden hat.